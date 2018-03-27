Пристегнувшего детей наручниками к перилам мужчину осудили в Санкт‐Петербурге

Автовладельца осудили на год условно в Санкт‐Петербурге. Мужчина приковал двух детей наручниками к перилам, сообщило ИА FlashNord

Мужчина более часа удерживал детей в наручниках в Санкт-Петербурге. По решению суда ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно и штрафу в размере 40 тысяч рублей в пользу потерпевших.

Автовладелец из Санкт-Петербурга

решил наказать

10-летнего

11-летнего

мальчиков за то, что дети бросали петарды под его машину. Он взял наручники и пристегнул детей к металлическим перилам.