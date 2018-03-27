Ещё
Пристегнувшего детей наручниками к перилам мужчину осудили в Санкт‐Петербурге
Далее:
Читайте также:
Ещё

Пристегнувшего детей наручниками к перилам мужчину осудили в Санкт‐Петербурге 

360tv.ru 4 часа назад
Автовладельца осудили на год условно в Санкт‐Петербурге. Мужчина приковал двух детей наручниками к перилам, сообщило ИА FlashNord.
Мужчина более часа удерживал детей в наручниках в  Санкт-Петербурге. По решению суда ему назначили наказание в виде одного года лишения свободы условно и штрафу в размере 40 тысяч рублей в пользу потерпевших.
Автовладелец из  Санкт-Петербурга
решил наказать
10-летнего
11-летнего
мальчиков за то, что дети бросали петарды под его машину. Он взял наручники и пристегнул детей к металлическим перилам.
360tv.ru: последние новости
Врачи не подтвердили острое отравление у детей из Волоколамска "Вскоре вынесли его тело - и он был мертв": посетительница ТЦ в Кемерове рассказала, как потеряла друга в пожаре Полсотни детей в Волоколамске попали в больницу с тошнотой и головокружением
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией89
Какой сериал самый дорогой в истории17
Самые душераздирающие смерти в «Звездных войнах»
Тест: попробуйте узнать этих знаменитостей
Особенности застольного этикета разных стран
Видео
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
03:05
Темникова показала жизнь с роботом
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение