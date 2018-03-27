Мастер-класс по кукловодству пройдет в детской библиотеке

Сотрудники Российской государственной детской библиотеки приглашают жителей района на мастер-класс по кукловодству. Мероприятие пройдет 5 апреля.

— Детей научит искусству кукловода словацкий мастер Мария Ласкова, — сообщили на официальном сайте читальни.

Кроме мастер-класса, на мероприятии организуют торжественное открытие выставки «Волшебный мир кукол и кукольного театра», выступление хореографического ансамбля «Огонек» и другие развлечения.

Чтобы стать участником, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте РГДБ. Мероприятие подходит для детей от шести лет и с ограниченными возможностями. Начало в 17:00 в Большом выставочном зале.