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Мастер-класс по кукловодству пройдет в детской библиотеке
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Мастер-класс по кукловодству пройдет в детской библиотеке 

Управа района Якиманка 4 часа назад
Фото: Управа района Якиманка
Сотрудники Российской государственной детской библиотеки приглашают жителей района на мастер-класс по кукловодству. Мероприятие пройдет 5 апреля.
— Детей научит искусству кукловода словацкий мастер Мария Ласкова, — сообщили на официальном сайте читальни.
Кроме мастер-класса, на мероприятии организуют торжественное открытие выставки «Волшебный мир кукол и кукольного театра», выступление хореографического ансамбля «Огонек» и другие развлечения.
Чтобы стать участником, нужно пройти предварительную регистрацию на сайте РГДБ. Мероприятие подходит для детей от шести лет и с ограниченными возможностями. Начало в 17:00 в Большом выставочном зале.
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