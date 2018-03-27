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В КДЦ «Октябрь» прошел фестиваль творчества «Созвездие»
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В КДЦ «Октябрь» прошел фестиваль творчества «Созвездие» 

Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска 4 часа назад
Фото: Официальный информационный портал Администрации города Ханты-Мансийска
В Ханты-Мансийске состоялся XVI окружной фестиваль творчества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Созвездие». Конкурсанты, приехавшие в окружной центр из разных уголков Югры, выступили в номинациях: «Вокальная», «Театральная», «Инструментальная», «Литературная», «Хореографическая», «Мода». Участники представили 48 конкурсных номеров. На гала-концерте ребята, представлявшие на фестивале муниципальные центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, выступили с лучшими творческими номерами. Некоторые участники были удостоены специальных наград — приза жюри и приза детских зрительских симпатий. Напомним, что мероприятие, организатором которого выступил Департамент социального развития Югры состоялось на площадке культурно-досугового центра «Октябрь» во второй раз.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФЕСТИВАЛЯ
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