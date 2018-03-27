Волонтеров научили общению с детьми

27 марта представители Центра организации дорожного движения (ЦОДД) и эксперты провели первое занятие для волонтеров, желающих обучать школьников по Правилам дорожного движения (ПДД).

Занятие для волонтеров президент Гильдии автошкол России Сергей Лобарев начал с печальной статистики.

— В 2017 году в России произошло 19 581 дорожно-транспортное происшествие с участием детей, — рассказал Лобарев. — В них погибли 713 детей.

Обозначив актуальность таких занятий, эксперт также добавил, что в школах ПДД уделяется очень мало учебных часов.

Главная задача тренинга для волонтеров — показать, как правильно рассказать детям о правилах, чтобы им было интересно. Чтобы волонтеры этому научились, Сергей Лобарев и его коллега ведущий преподаватель Центральной автошколы Москвы Александр Алешин провели занятие, будто в аудитории не взрослые люди, а школьники.

— Мне очень понравилось занятие, подача материала, — поделилась с «ВМ» сотрудница ЦОДД Марианна Калашник.

По словам девушки, она даже почерпнула для себя новые знания.

— Я думала, что трамвай нужно обходить спереди, а оказывается, его лучше вообще не обходить, а дождаться, когда он уедет, — рассказала она.

По мнению сотрудника ЦОДД Нечипуренко Александра, такие занятия очень полезны детям.

— Я раньше никогда не выступал перед детьми, поэтому для меня было важно посмотреть, как это делают профессионалы, — сказал он.

Немаловажный фактор в обучении — успеть за короткое время рассказать все правила.

Ведущие занятия справились с этим на «отлично».

— Здорово, что было взаимодействие с аудиторией, вопросы, — считает Марианна Калашник. — За правильные ответы давали карточки, чтобы в конце занятия наградить самых активных ребят.

Как призналась Марианна, даже такой небольшой вклад в уменьшение происшествий с детьми на дорогах — это тоже важно. Именно поэтому она решила стать волонтером.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Иван Морданов, председатель Совета молодежи Центра организации дорожного движения:

— Такое обучение мы планируем проводить на постоянной основе. Помимо этого, внутри нашего совета мы будем делиться опытом и знаниями между собой. Стать волонтером, пройти обучение и вести занятия может любой желающий. Для этого нужно написать нам в любой социальной сети, мы есть везде. Но по моему опыту те, кому интересна эта тематика, также становятся и членами нашего совета. Занятия для детей по Правилам дорожного движения, на мой взгляд, стоит проводить начиная еще с детского сада. И делать это регулярно на протяжении всего обучения.