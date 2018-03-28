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В Сети появится реестр детских лагерей
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В Сети появится реестр детских лагерей 

Парламентская газета 3 часа назад
Фото: Парламентская газета
Регионы обяжут публиковать реестр детских лагерей в интернете. Соответствующий законопроект 28 марта планирует обсудить Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.
«Семья будет определять уровень услуг лагеря и соотносить это со своими возможностями», — отметила один из авторов законопроекта, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая.
Кроме того, документ обяжет родителей и руководство лагерей заключать типовой договор об оказании услуг по организации отдыха детей. Появится и новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти регионов в этой сфере. Все поступившие обращения родителей и ответы на них предписано публиковать на официальных сайтах органов власти в интернете, но без указания фамилий.
Ещё одно новое требование к органам исполнительной власти субъектов Федерации, предусмотренное в законопроекте, — утверждать и размещать в интернете список туристических маршрутов для детей, отдыхающих в лагерях.
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