В Сети появится реестр детских лагерей

Регионы обяжут публиковать реестр детских лагерей в интернете. Соответствующий законопроект 28 марта планирует обсудить Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

«Семья будет определять уровень услуг лагеря и соотносить это со своими возможностями», — отметила один из авторов законопроекта, вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая

Кроме того, документ обяжет родителей и руководство лагерей заключать типовой договор об оказании услуг по организации отдыха детей. Появится и новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти регионов в этой сфере. Все поступившие обращения родителей и ответы на них предписано публиковать на официальных сайтах органов власти в интернете, но без указания фамилий.

Ещё одно новое требование к органам исполнительной власти субъектов Федерации, предусмотренное в законопроекте, — утверждать и размещать в интернете список туристических маршрутов для детей, отдыхающих в лагерях.