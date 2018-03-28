Сироту из тундры впервые не отправят в детдом

Впервые маленький тундровик, лишившийся родителей, останется в привычной среде.

Семья оленеводов из Тазовского района готовит документы и ждет решения органов опеки, сообщила вице-спикер Заксобрания Елена Зленко . Раньше закон не позволял кочевникам усыновление, так как чум не имел статуса жилого помещения.

— Сегодня все препятствия на пути семейного устройства детей коренных народов Севера в их традиционные семьи снято. И это важно не только для автономного округа, но и для других северных субъектов, — прокомментировала депутат.

Помимо совершенствования нормативной базы в сфере семейных отношений, готовятся предложения в федеральный закон о кочевом образовании. По мнению законодателей, у интернатной системы есть определенные недостатки: отрыв ребенка от семьи, родного языка, традиций и обычаев. Поэтому для детей, ведущих с родителями традиционный образ жизни, необходима специальная форма образования. В частности, обсуждается очно-заочная.