Омский школьник отметил день рождения «по‐взрослому» и попал в больницу

Для 12‐летнего школьника из Омска празднование дня рождения друга закончилось поездкой в больницу. 26 марта трое подростков решили отметить «по‐взрослому» памятную дату и выпили некачественный алкоголь. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального УМВД России.

Мальчики стояли на улице с алкогольными коктейлями, когда одному из них стало плохо и он упал на снег. Друзья ребенка позвонили его родителям, а те вызвали скорую помощь. На данный момент ребенка уже выписали домой.

Известно, что все дети, которые решили побаловаться спиртными напитками, из благополучных семей, на учете в полиции никогда не стояли. В отношении родителей школьников составлены административные протоколы по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Данное происшествие рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Кировского округа города. Семьям мальчиков придется заплатить штраф от 500 до 2000 рублей.

Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, где друзья купили некачественный алкоголь.

Школьник травмировался во время работы на токарном станке в Свердловской области. Сообщается, что мальчик получил увечье в тот момент, когда учитель вышел из класса. Директор общеобразовательного учреждения привлечен к ответственности.