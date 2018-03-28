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Омский школьник отметил день рождения «по‐взрослому» и попал в больницу
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Омский школьник отметил день рождения «по‐взрослому» и попал в больницу 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Новый Омск
Для 12‐летнего школьника из Омска празднование дня рождения друга закончилось поездкой в больницу. 26 марта трое подростков решили отметить «по‐взрослому» памятную дату и выпили некачественный алкоголь. Об этом сообщили в пресс‐службе регионального УМВД России.
Мальчики стояли на улице с алкогольными коктейлями, когда одному из них стало плохо и он упал на снег. Друзья ребенка позвонили его родителям, а те вызвали скорую помощь. На данный момент ребенка уже выписали домой.
Известно, что все дети, которые решили побаловаться спиртными напитками, из благополучных семей, на учете в полиции никогда не стояли. В отношении родителей школьников составлены административные протоколы по статье «Нахождение в состоянии опьянения несовершеннолетних в возрасте до шестнадцати лет, либо потребление (распитие) ими алкогольной и спиртосодержащей продукции».
Данное происшествие рассмотрят на заседании комиссии по делам несовершеннолетних Кировского округа города. Семьям мальчиков придется заплатить штраф от 500 до 2000 рублей.
Полиция разбирается в обстоятельствах случившегося. Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить, где друзья купили некачественный алкоголь.
Школьник травмировался во время работы на токарном станке в Свердловской области. Сообщается, что мальчик получил увечье в тот момент, когда учитель вышел из класса. Директор общеобразовательного учреждения привлечен к ответственности.
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