Круиз по больницам: в пригороде Владивостока дети остались без педиатров

До осени прошлого года здесь работала не только основная поликлиника №12, но и две амбулатории. Постепенно нагрузка на участковых врачей повышалась, а зарплата, по их словам, оставалась на том же уровне. Медицинские работники вынуждены уволиться. Амбулатории закрылись. Теперь, прежде чем попасть на приём к врачам, на прививку или медосмотр, родителям нужно проехать по маршруту — от поликлиники №12 до поликлиники №3.

Полный хаос

Отделения-амбулатории при больших поликлиниках удобны тем, что расположены ближе к дому. Есть куда обратиться на первых стадиях заболевания, немедленно получив рекомендации. А если повезло, педиатры профессиональные, внимательные и чуткие — вовсе счастье. Педиатр всему голова — направляет на анализы, прививки, медосмотр, к узким специалистам. А как быть, если его нет?

— В прошлом году закрыли две амбулатории поликлиники № 12, которые находились на Садгороде, Весенней, — рассказывает мама троих детей Татьяна Пермякова. — Ранее к участковому врачу от родителей нареканий не было, больше позитивных отзывов. Но всему есть предел. Разве справедливо, когда вместо положенных 850 детей, она вынуждена обслуживать в несколько раз больше!

— Работала 35лет на одном участке, с полной отдачей, — ответила педиатр Татьяна Кирпичёва. — Зарплата — 25 тысяч, когда средняя по России — 40 тысяч рублей. Делегацией отправились к главному врачу, с просьбой повысить оплату хотя бы до 30 тысяч. Он ответил резко: «Не нравится, уходите!». Уволилась со слезами на глазах. Поразило, что не один из проверяющих не удосужился пойти в бухгалтерию и спросить о реальном уровне зарплаты.

Сегодня Татьяна Кирпичёва трудится в одной из частных поликлиник, востребована. А её бывшие пациенты, как только заболел ребёнок, наворачивают круги. Педиатры принимают на Океанской. Но если нужна прививка, узкие специалисты, то сначала выстаивают очередь за талонами в поликлинике № 12. Потом едут на Угольную, на приём — в поликлинику № 3. Почему на Угольную — загадка.

— Хорошо, если есть машина, — добавляет Татьяна Пермякова. — Иначе как на автобусах, перекладных совершать с маленьким больным ребёнком утомительные «круизы» по больницам? У врачей отношение к нам стало безалаберным. Часто не прослушивают бронхит, пневмонию, потом дети попадают в больницу. Люди молят бога, чтобы дети не болели. На частных врачей денег нет! На медосмотр — не пробьёшься. Вызов на дом даётся с боем. Узких специалистов не отыскать. Полный хаос и неразбериха!

Лучше не бывает!

Через прокуратуру краевой департамент здравоохранения дал развернутый ответ на жалобы родительниц. Однако все данные относятся к работе в детской поликлинике КГБУЗ «Владивостокская больница №3». Где из восьми педиатров осталось пять. И нагрузка на них перераспределена равномерно, по закону.

«На момент увольнения врачей-педиатров, средняя заработная плата составляла 53 тыс. рублей, — написано в официальном документе. — В октябре 2017 г. и январе 2018 г. проведена индексация заработной платы, что позволило увеличить начисления».

Как произошло слияние и поглощение, то есть реорганизация работы двух поликлиник, родители не успели понять. Им и не до бюрократических деталей.

— Педиатры есть, квалификации нет, — делится другая многодетная мама, приживающая в микрорайоне Снеговая Падь. — Невозможно записать ребёнка к врачам по телефону, от вызова отказываются в пользу скорой помощи. Не дают направление в дневной стационар. Выхода нет — беру справку у педиатра, потом иду к частному доктора. Мой ребёнок с астматическим статусом требует углублённого лечения.

В департаменте женщине ответили, что у них всё хорошо. А после жалобы на президентский сайт внезапно решились проблемы с медкомиссией. Сам главный врач поликлиники позвонил.

ЦИФРЫ

Около 1 900 рабочих мест вакантно в медицинских организация края — по данным департамента здравоохранения.