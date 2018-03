Давай пойожимся: 5 простых способов показать ребенку йогу

Если вы думаете, что йога — это застывшие, статичные, скучные позы, которые детям трудно и неинтересно держать, значит, вы не пробовали занятия по методике YogaKids. О том, как ввести ребенка в йогу расскажет сертифицированный преподаватель Анастасия Кокеева.

Анастасия Кокеева

Сертифицированный преподаватель YogaKids: educating the whole child through yoga (ЙогаКидз: развивая ребенка через йогу). Совладелица семейной студии йоги и красоты «Кокоша&Co»

ЙОГА ДЛЯ ДЕТЕЙ

«Йоги — это такие китайцы, которые сильные, всегда улыбаются и ходят по огню. И живут в Индии». Илья, 5 лет Этого определения, данного одним из моих учеников, вполне достаточно, чтобы поверить в пользу и необходимость йоги для детей. Если мы дадим нашим детям силу и веру в свои безграничные возможности, научим улыбаться и радоваться жизни, по-моему, тем самым уже заложим неплохую основу для того, чтобы они выросли счастливыми, здоровыми, гармоничными людьми.

ДЕТСКАЯ ЙОГА КАК СПОСОБ ВЕСЕЛО ПОЗНАВАТЬ СЕБЯ И МИР Йога — это движение, фантазия, импровизация, изучение своего тела и его возможностей, дыхательные техники, музыка, и, конечно, релаксация. На уроках йоги мы изучаем героев любимых сказок и геометрические фигуры, поем и рисуем, считаем на разных языках и даже ставим небольшие спектакли.

ЧТО ДАСТ ЙОГА ВАШЕМУ РЕБЕНКУ:

· общее оздоровление и гармонизацию организма

· повышение иммунитета и улучшение сна · повышение уровня концентрации и самоконтроля

· коррекцию осанки и улучшение координации движений

· снижение уровня тревожности и страхов

· улучшение коммуникативных навыков и социализацию

· повышение уровня самооценки

· развитие творческих способностей

· умение успокоиться или взбодриться, когда это необходимо

С ЧЕГО НАЧАТЬ? ПЯТЬ ПРОСТЫХ ШАГОВ К ДЕТСКОЙ ЙОГЕ

1. Освойте сами несколько простых поз. Это могут быть поза дерева, кошки или черепахи. Пусть ребенок увидит вас на коврике. Воспитание личным примером — наше все). Будьте ребенком. Раскачивайте ветками, мяукайте. Главная задача — пробудить у ребенка интерес, а не заставить его заниматься. Дети любят подражать животным. На любимых представителях фауны можно построить бесчисленное количество занятий. Рассматривайте картинки, фотографии, видео. Как черепаха прячет голову в панцирь? Как кошка выгибает спину? Именно так и возникла йога: из наблюдений за явлениями природы.

2. Научите ребенка успокаиваться. В нашем ритме жизни мы зачастую не замечаем, насколько часто мы подгоняем детей: «Давай скорее доедай!» «Ну что ты мешкаешь, пора выходить!» «Ну-ка быстренько, чистим зубы и спать!» Говорим ли мы нашим детям «Посиди пару минут, не спеши», «Приляг, восстанови силы, потом доделаешь», «Остановись. Подыши»? Йога — это не комплекс упражнений. Это стиль жизни. И выбор: бежать по ней без оглядки или наслаждаться каждым днем. Начните с простого вопроса: «Ты знаешь, где у тебя сердце? Давай положим вот сюда ладошку, закроем глаза и послушаем, как оно стучит».

3. Не стремитесь к идеальному результату. Поза, как у Айенгара, у ребенка не должна и не может получиться сразу. Важен процесс. Ребенок двигается, изучает себя, самовыражается через движение, узнает много нового — ведите, сопровождайте его, подбадривайте и ни в коем случае не оценивайте и не сравнивайте. В йоге нет места соревнованиям и рекордам. Ловите потребность ребенка в настоящую минуту. Если ему нужно подвигаться, дайте больше активности, поз стоя или в динамике. Если ребенку нужно «заземлиться», предложите упражнения на коврике — сидя или лежа. К слову, кошку-корову можно выполнять не только стоя на четырех лапах, но и сидя со скрещенными ногами — принцип тот же.

4. Чтобы ребенок поверил, что у него все получится, дайте «самую трудную» позу сразу. Позу горы. Покажите картинки или фотографии. Предложите ребенку встать напротив вас, ноги вместе, спина прямая, плечи отведены назад и вниз, вес распределяется равномерно на обе ноги и по всей стопе, пальцы расправлены, пятки прижаты к полу, макушка тянется к потолку. «Это легкотня!» — скажут большинство детей. Отлично. Пусть попробуют простоять хотя бы пару минут. Только не забывайте дышать).

5. Кстати, о дыхании. Это неотъемлемая часть любых занятий йогой. И жизни в принципе. Мы живем, пока мы дышим. Мы дышим, пока мы живем. Приучите ребенка наблюдать за дыханием, вспоминать о нем. Дышите вместе: посадите ребенка спиной к себе, прижмитесь и постарайтесь синхронизировать дыхание. Малыши дышат чаще, чем взрослые в спокойном состоянии. В вашем медленном, спокойном ровном дыхании они будут себя чувствовать в безопасности. Посчитайте: вдох — раз, два, три, четыре, пять. Выдох: раз, два, три, четыре, пять. Легкотня?

Пробуйте! и не забывайте улыбаться).

Намастэ*

*Это волшебное слово, которое говорят йоги. Оно примерно означает: свет внутри меня видит свет внутри тебя.