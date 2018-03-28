Особенные дети Сургута: для вас мы выигрываем президентские гранты

Прошлой осенью сразу несколько некоммерческих организаций, работающих в разных направлениях с особенными детьми и молодёжью, стали победителями конкурса проектов. От Фонда президентских грантов они получили от одного до трёх миллионов рублей. Они — это РОО «Дети дождя», АНДОО «Счастье» и РБФ «Благо Дарю».

Руководители всех трёх организаций давно знакомы друг с другом и с некоторой периодичностью собираются вместе, чтобы обсудить возможности города и вопросы создания необходимой инфраструктуры в нём для развития людей. Не удивительно, что все три победивших проекта запускаются сразу почти в одно и то же время.

30 марта в 15 часов у «Счастья» (ул. Рабочая, 31) начнётся «День открытых дверей». Гостям проведут экскурсию в только открывшемся Центре инклюзивного образования и социальной адаптации, а для записавшихся заранее — театральное и спортивно-игровое занятие с использованием сенсорного оборудования. Будет и неформальный чай с директором организации, и просмотр мини-фильма.

В «Счастье» можно обращаться родителям, у кого дети с диагнозами аутизм, синдром Дауна, задержка психического развития, умственная отсталость, имеют другие ментальные нарушения. Инструктор по адаптивному спорту проводит занятия как групповые, так и индивидуальные.

В этот же день в 18 часов в малом зале Сургутской филармонии начнётся празднование дня рождения у старейшего в регионе благотворительного фонда. Фонду помощи детям и молодёжи с тяжёлыми заболеваниями «Благо Дарю» исполняется 10 лет. На праздник приглашены дети и их родители, партнёры и спонсоры, блогеры и СМИ, органы власти, а также городские специалисты, которые каждый день посвящают своё время работе с особенными детьми.

Напомню, что в «Счастье» буквально две недели назад был запущен Кабинет сенсорной интеграции — совместный проект с «Благо Дарю». По условиям выигранного гранта, 50 детей фонда, имеющий диагноз ДЦП или аутизм, иные ментальные нарушения смогут получить бесплатный курс реабилитации.

31 марта в 12 часов «Дети Дождя» во дворе дома по улице Трубная 5/2 устраивают праздник двора.

Параллельно организация ведёт набор детей с расстройствами аутистического спектра и ментальным нарушениями в возрасте от 12 до 30 лет для обучения социально-бытовым навыкам. Эта работа будет проводиться в Сургуте теперь на дому — детям не понадобится никуда выходить, им станет проще осваиваться в родных стенах.

На все мероприятия можно записаться в группах некоммерческих организаций, ссылки на которых дала в тексте.