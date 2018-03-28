Удмуртия перейдёт на новую схему диагностики туберкулёза у детей

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в 2018 году начнут внедрять новую схему диагностики туберкулёза у детей с 8 лет. Об этом журналистам рассказала главный врач Республиканской клинической туберкулёзной больницы Екатерина Тюлькина.

По её словам, для диагностики будут использовать диаскинтест.

«В нашей больнице мы применяли диаскинтест с 2008 года для уточняющей диагностики. Это инновационный препарат, который произведён в РФ. Это не вакцина, эффективность этого препарата в 10 раз превышает эффективность пробы Манту», — отметила Тюлькина.

По её словам, детям с года до семи лет продолжат ставить пробы Манту, а ребят постарше переведут на диаскинтест.

«Этот препарат позволит увидеть, есть ли в организме ребёнка или подростка активно развивающаяся инфекция», — добавила медик.

Она добавила, что в Удмуртии от туберкулеза привито более 90% малышей. В прошлом году опасной инфекцией заразилось 10 детей. Всего за 12 месяцев было зарегистрировано 686 случаев заболевания.