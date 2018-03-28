Кизильских чиновников винят в самоубийстве отца семейства

Мнения жителей Кизильского о трагедии в рядовой семье на сегодня разделились. Одни утверждают, что глава семейства якобы избивал детей, сажал на цепь, парил в бане до ожогов на ушах, и даже вырезал на коже малолетних свои инициалы. «Детей в конце концов изъяли из семьи, а мужчина совершил самоубийство, — сообщает источник. — У семьи была еще одна давняя история с попыткой усыновления племянников супруги, закончилась она неприятностями. Но, как ни странно, органы опеки после этого даже не поставили семью на учет!»

Другие односельчане уверены, что молодой человек пошел на суицид, не выдержав морального давления со стороны властей и опасаясь позора. Друзья семьи не верят в то, что погибший мог поднять руку на детей. «Физического насилия не было, для Андрея (имя изменено по этическим соображениям — прим. »ФедералПресс» ) семья была очень важна, он переживал за сыновей, и как мог воспитывал», — утверждают они. Что касается повода для вмешательства в дела семьи Ивановых органов опеки, то некоторые даже говорят о провокации. «Отец пришел в отдел опеки разбираться, нарвался на грубость, а дома совершил самоубийство», — утверждает еще один житель Кизильского.

«Андрея спровоцировали! — утверждает жительница Кизильского, близкая знакомая семьи Ксения Багрецова. — Я знала его всю жизнь, на такой поступок его подтолкнул наш отдел опеки! Старший сын — очень сложный ребенок, поэтому с него и пошли все проблемы. В школе, по всей видимости, ему сообщили, что папа у него не родной, и стали учить, что если закричал на тебя — жалуйся, не пустили гулять — жалуйся! А ребенок еще мал, и не понимал, что он делает этим хуже своей семье!»

Проверку по факту смерти Иванова-старшего на сегодня ведет Правобережный межрайонный следственный отдел СК РФ с дислокацией в Магнитогорске, процессуальное решение следователи еще не приняли. Информацией о физическом насилии занята местная прокуратура, и эти данные, увы, подтверждаются.

«19 марта один из детей пришел в школу, у него на руке что-то было вырезано канцелярским ножом, — рассказал «ФедералПресс» прокурор Кизильского района Алексей Глазков . — Учителя сообщили о произошедшем в органы опеки, опека передала данные в полицию, правоохранительные органы начали проверку. Выяснилось, что мужчина вырезал какие-то знаки обоим детям, пытался то же самое сделать с женой, но она не далась. 20 марта мужчину навестил друг, семьянин пожаловался знакомому: началась проверка, я посмотрел в Интернете, меня посадят. Через некоторое время совершил самоубийство в дворовой постройке».

По словам Алексея Глазкова, в случае обнаружения признаков истязания (статья 117 УК РФ) материалы будут переданы в СКР; если же будет выявлено только ненадлежащее исполнение родительских обязанностей и жестокое обращение (статья 156 УК РФ), то материалы останутся в полицейском дознании. Принимать решение о возбуждении уголовного дела будут либо СК, либо полиция, но, поскольку потенциальный подозреваемый мертв, дело в любом случае будет закрыто.

Глазков сообщает, что малыши из семьи были изъяты и на данный момент находятся в районном центре содержания детей, оставшихся без попечения родителей. Причем в это учреждение малыши направлены по просьбе матери, написавшей заявление о затруднительном материальном положении. Однако начальник отдела опеки и попечительства районного УСЗН Светлана Ермакова настаивает, что дети из семьи не изымались. В беседе с корреспондентом «ФедералПресс» она заявила, что Андрей Иванов никогда раньше не попадал в поле зрения ювенальных органов. «Я знаю, что молодой мужчина покончил с собой, у нас маленькое село, все об этом знают», — заявила Светлана Ермакова.

«Скорее всего, имеет место просто терминологическая путаница, — предположила в беседе с корреспондентом «ФедералПресс» уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Ирина Буторина . — Такого термина, как «изъятие детей», в России действительно не существует. Органы соцзащиты оперируют понятием «отобрание ребенка», установленным статьей 77 Семейного кодекса РФ. В случае, если действительно есть повод отобрать детей, органы опеки делают это самостоятельно или с помощью полиции, после обычно следует иск о лишении родительских прав».

Детский омбудсмен сообщила, что о трагедии в Кизильском ничего не слышала, но пообещала поставить вопрос на контроль и выяснить подноготную печальной истории.

С вдовой Ириной удалось связаться в соцсетях. Она подтверждает, что принудительно детей никто не отбирал: 19 марта их семью пригласили на разговор в отдел опеки. «Сказали написать заявление на размещение в детдом до выяснения всех разбирательств, — сообщает Ирина. — Сказали, что, как во всем разберутся, мы заберем детей обратно».

Ирина также не отрицает, что ее супруг бывал несдержан на руку. «Насилие? Бывало у него такое, но, конечно же, не постоянно», — ответила она на прямой вопрос.

Вдова, как и ее знакомые, склонна винить в смерти мужа чиновников.

«Ребенок пожаловался на папу, а они начали уже дальше все разводить, — написала Ирина. — Наверное, он просто не смог все это перенести и признать. Конечно, они сейчас говорят, что никто не хотел посадить его в тюрьму, однако теперь уже не вернуть нашего любимого человека. Мы были там вместе в понедельник (19 марта — прим. «ФедералПресс»), а во вторник так случилось».

Ирина также говорит, что сейчас оба ребенка находятся дома. А по словам Алексея Глазкова, с детьми работают сотрудники правоохранительных органов.

«Дети были опрошены, — сообщил районный прокурор. — Из их объяснений следует, что одного из малышей папа сажал на цепь. Ребенок однажды убегал из дому, этому найдены подтверждения. В целом Иванов характеризуется отрицательно».

«Мы не дадим очернить его имя! — возражает Ксения Багрецова. — Все слухи, сплетни я пресекаю! Я очень хорошо знала этого человека, и вся семья держалась на нем!»