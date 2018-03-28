В Чечне за два года сосздадут около 5 тысяч мест в дошкольных учреждениях

В ближайшие два года в Чечне создадут более 5 тысяч новых мест в детских садах. При этом по данным местных властей, в регионе сейчас нет очереди в дошкольные учреждения для детей от 3 до 7 лет.

«За счет средств федерального бюджета, средств на софинансирование из бюджета Чеченской Республики, а также использования иных вариативных форм создания мест планируется создать в 2018 году — 2800 дошкольных мест, в 2019 году — 2500 мест. Будут построены и приобретены новые типовые здания детских садов, где будут размещены и ясельные группы, и группы для детей старшего возраста. В связи с приростом детей дошкольного возраста существует необходимость сохранения достигнутого показателя доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 лет», — сообщили ТАСС в пресс-службе Комитета правительства региона по дошкольному образованию.

В ведомтсве также отмечают, что в республике работают 432 дошкольных образовательных организации. В очереди в детские сады на 1 января 2018 года стоят 706 детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Среди детей в возрасте от 3 до 7 лет очередь равна нулю.

«Численность детей, поставленных на учет для предоставления места, составляет 12 952 человека. Реализация запланированных мероприятий в рамках подпрограммы «Развитие системы дошкольного образования Чеченской Республики» государственной программы Чеченской Республики «Развитие образования Чеченской Республики на 2014−2020 годы» обеспечит ликвидацию очереди и достижение к 2021 году 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет», — пояснили в пресс-службе.