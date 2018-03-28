Городок в городе. Что будет располагаться на месте белгородского зоопарка?

Узнать профессии

Детский город мастеров «Мастерславль» — это воссозданная мини-модель небольшого российского города с множеством мастерских и секций. Каждый ребёнок в возрасте от 5 до 14 лет, посетивший это место, становится как бы жителем города. Родители же смогут находиться в нём в качестве туристов и наблюдать за игрой детей за пределами мастерских.

«Это неформальный образовательный центр, где дети через игру постигают различные профессии, — пояснил директор по корпоративной политике и развитию предприятия-инвестора Александр Верзун. — Здесь будет своя полиция, МЧС , почта, налоговая, банк. Учитывая аграрную специфику Белгородской области, здесь откроют животноводческую ферму и службу озеленения».

При въезде в мини-городок маленькому посетителю выдадут паспорт и стартовый капитал с «золотыми талантами» на счету, которые в дальнейшем можно будет использовать на территории комплекса. Всего планируется создание 40 мастерских, за каждой из которых будут закреплены координаторы ведущих организаций Белгорода.

Заработать самому

Детей здесь будут обучать не только зарабатывать деньги, но и правильно распоряжаться ими. Город мастеров откроет для маленьких жителей возможность попробовать себя в самых разных профессиях.

Стоимость посещения будет составлять около 200 рублей в час. За это время ребёнок сможет посетить одну выбранную им мастерскую. В одной секции одновременно смогут находиться до шести человек. А чтобы в мастерские не создавались большие очереди, на въезде в мини-город будет работать «служба занятости», работники которой проследят за наполняемостью секций и направят детей в свободные.

Организаторы обещают, что каждая мастерская будет по-своему интересна любому ребёнку. Проект имеет в большей степени социальную направленность, ведь дети — это наше будущее. Через игру они знакомятся с профессией, постигают её основы, учатся распоряжаться деньгами — и это именно те навыки, которые помогут им в дальнейшем адаптироваться к жизни в современном обществе. И главная задача города мастеров — пробудить интерес ребёнка к труду через общение и интерактивные игры.

«Это большой шаг в профориентационной работе, — считает руководитель управления образования администрации Белгорода Ирина Гричаникова. — Здесь можно будет увидеть, к чему тянется ребёнок, какие у него предпочтения. Чем раньше выявят его способности, тем эффективнее будет работа с ним в системе образования».

Открытие планируется в День защиты детей — 1 июня. Первыми посетителями станут дети, отдыхающие в летних школьных лагерях города и области.