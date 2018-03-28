Родители Косино-Ухтомского побеседовали с психологом в библиотеке на Лухмановской

В библиотеке на Лухмановской прошло семейное мероприятие. Оно было полезным для родителей и увлекательным для детей. Ребятишки своими руками мастерили игрушки из довольно необычного материала, а родители побеседовали с психологом.

Взаимодействие семьи, школы и социума в развитии ребенка стало темой для обсуждения. Провела беседу Светлана Беликова, психолог из Отдела психологической помощи молодой семье «Кожухово» Московской службы психологической помощи населению. Психолог отметила, что правильное взаимодействие этих сфер является залогом успешного воспитания маленькой личности. В школе ребенок получает образование, жизненный опыт и способность жить в коллективе. В семье воспитывается характер ребенка, приобретаются умения и навыки. Социум же формирует систему взглядов целого поколения. Светлана Беликова объяснила, как сделать это взаимодействие наиболее результативным.