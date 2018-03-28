Ещё
Родители Косино-Ухтомского побеседовали с психологом в библиотеке на Лухмановской
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родители Косино-Ухтомского побеседовали с психологом в библиотеке на Лухмановской 

Управа района Косино-Ухтомский 1 час назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В библиотеке на Лухмановской прошло семейное мероприятие. Оно было полезным для родителей и увлекательным для детей. Ребятишки своими руками мастерили игрушки из довольно необычного материала, а родители побеседовали с психологом.
Взаимодействие семьи, школы и социума в развитии ребенка стало темой для обсуждения. Провела беседу Светлана Беликова, психолог из Отдела психологической помощи молодой семье «Кожухово» Московской службы психологической помощи населению. Психолог отметила, что правильное взаимодействие этих сфер является залогом успешного воспитания маленькой личности. В школе ребенок получает образование, жизненный опыт и способность жить в коллективе. В семье воспитывается характер ребенка, приобретаются умения и навыки. Социум же формирует систему взглядов целого поколения. Светлана Беликова объяснила, как сделать это взаимодействие наиболее результативным.
Во время беседы родителей с психологом, малыши были заняты изготовлением игрушек. Татьяна Пестова, главный библиограф, научила ребят делать различных зверей из разноцветных макарон. По окончанию занятия все сфотографировались вместе со своими произведениями.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Главврач детской поликлиники №120 рассказала, кто имеет право на получение бесплатного детского питания 31 марта ЦССВ им. Г.И. Россолимо приглашает на «День Аиста» Главврач детской поликлиники №120 рассказала об основных направлениях работы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией107
Самые обсуждаемые фильмы XXI века2
Какой сериал самый дорогой в истории18
Особенности застольного этикета разных стран
Тест: хорошо ли вы помните фильм «Гараж»
Видео
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
00:31
Звезды, начинавшие карьеру в фильмах для взрослых
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение