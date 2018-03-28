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Директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка вновь примет участие в благотворительном спектакле
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Директор Самарского регионального филиала Россельхозбанка вновь примет участие в благотворительном спектакле 

Волга Ньюс 1 час назад
Сборы от спектакля помогут талантливым детям из малообеспеченных семей Самары воплотить в жизнь свои мечты. В прошлом году поддержка была оказана 40 талантливым ребятам.
В благотворительном спектакле «ДʼАртаньян» примут участие предприниматели, топ-менеджеры успешных компаний, известные люди города.
Сразу после спектакля актеры вручат одаренным детям музыкальные инструменты, спортивную форму, инвентарь, костюмы и сертификаты на оплату участия в конкурсах и фестивалях.
Благотворительные мероприятия — добрая традиция корпоративной культуры Россельхозбанка. Подшефный реабилитационный центр Самары для детей с ограниченными возможностями постоянно находится в поле внимания филиала. В прошлом году банк помог организовать детский праздник и приобрести необходимое бытовое оборудование, в этом — купили флипчарт для проведения учебных занятий.
"Некоторые проекты просто не состоялись бы без людей с открытым сердцем, которые с готовностью делятся своим временем, энергией и душевным теплом. Мы продолжим поддержку реабилитационного центра, организуем благотворительные сборы. Проекту «Знаменитости — детям» я хочу пожелать процветания и расширения географии. Это по-настоящему доброе и хорошее дело", — отметил директор Самарского филиала Россельхозбанк Раиль Багдалов.
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