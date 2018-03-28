Новая экспозиция плакатов ко Дню защиты Земли открылась в районе Марьино

Выставка плакатов «Земля — наш дом родной, давайте его сбережем!», посвященная Дню защиты Земли, открылась в детском клубе «Подросток» района Марьино.

— Мы стараемся обновлять наши экспозиции к значимым датам и праздникам, — говорит руководитель детского клуба «Подросток» Людмила Стегалина . — Сама подготовка выставки имеет серьезный воспитательный момент, дети узнают много нового и стремятся рассказать об этом другим.

Экспозиция подготовлена руками детей, родителей и педагогов. Ознакомиться с экспонатами можно до 31 марта с 14.00 до 19.00 по адресу: улица Подольская, дом 25, кв. 1. Вход свободный без предварительной регистрации.