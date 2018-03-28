В библиотеке на Шатурской дети узнали о разновидностях воробьев

Встреча «Воробьишкина весна», посвященная Международному дню птиц, состоялась в библиотеке №106, которая расположена на улице Шатурской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.

— В ходе беседы дети узнали, что воробьи бывают разные: домовые и полевые. Ребятам рассказали, чем они отличаются друг от друга. Потом дети самостоятельно выполнили небольшие поделки в технике декупаж. А завершились посиделки дружным чаепитием, — добавила Марина Бесфамильная.

Напомним, что библиотека №106 расположена по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)