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В библиотеке на Шатурской дети узнали о разновидностях воробьев
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В библиотеке на Шатурской дети узнали о разновидностях воробьев 

Управа Рязанского района 1 час назад
Фото: Управа Рязанского района
Встреча «Воробьишкина весна», посвященная Международному дню птиц, состоялась в библиотеке №106, которая расположена на улице Шатурской в Рязанском районе. Об этом рассказала главный библиотекарь учреждения Марина Бесфамильная.
— В ходе беседы дети узнали, что воробьи бывают разные: домовые и полевые. Ребятам рассказали, чем они отличаются друг от друга. Потом дети самостоятельно выполнили небольшие поделки в технике декупаж. А завершились посиделки дружным чаепитием, — добавила Марина Бесфамильная.
Напомним, что библиотека №106 расположена по адресу улица Шатурская, дом 49, корпус 1. (мю)
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