Детям с аутизмом не делают прививок по вине их родителей

Детям с аутизмом не делают спасительные для их жизни вакцины из-за родителей. Папы и мамы боятся, что именно эти прививки и вызывают аутистические расстройства. Американские исследователи из компании Kaiser Permanente выяснили, что дети с аутизмом часто пропускают вакцины, которые могут спасти им жизнь. Только 81,6% детей с расстройствами аутистического спектра получают все рекомендованные им прививки для малышей в возрасте от 4 до 6 лет. Среди детей, не имеющих этого нарушения развития, через необходимые вакцины проходят 94,1%. Прививки защищают детей от множества тяжелейших недомоганий, включая дифтерию, оспу, полиомиелит и краснуху. Исследователи выяснили, что причиной пропуска прививок среди детей с аутизмом является позиция их родителей. Папы и мамы полагают, что подобные вакцины сделают лечение аутизма более тяжелым. Некоторое время назад американский гастроэнтеролог Эндрю Уэйкфилд опубликовал теорию о том, что прививка против краснухи связана с болезнями кишечника и аутизмом. Впоследствии ученые категорически ее опровергли, а репутация этого специалиста была безнадежно испорчена в научных кругах. Однако многие родители почему-то продолжают верить в эту теорию. МедикФорум напоминает, что количество детей с расстройствами аутистического спектра составляет приблизительно 1%. Если среди детей с аутизмом 89,1% получают вакцины против дифтерии, столбняка и коклюша, то среди их ровесников без аутизма данное количество составляет 96,6%. В том, что касается прививок от краснухи, это соотношение составляет 84% к 95,9%. Кроме того, исследование показало, что от нехватки вакцин по вине родителей страдают младшие братья и сёстры детей с аутизмом, которым делают на 6,8% уколов меньше. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)