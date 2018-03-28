Занимательный мастер-класс по химии посетили детсадовцы из Измайлово

Воспитанники одного из дошкольных отделений школы №2094 приняли участие в мастер-классе «Занимательная химия».

Дети на прошлой неделе увидели много разных и удивительных опытов: разноцветный огонь, взрыв газа, имитация извержения вулкана, изменение цвета жидкости под воздействием химических элементов. Воспитанники детсада получили массу положительных впечатлений и попросили проводить такие занятия, как можно чаще.

По мнению специалистов, такие занимательные уроки помогают занять ребенка и вызвать у него интерес к естественным наукам. С их помощью можно показать, что учеба — это не скучное, а весьма занимательное занятие.