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Потерявшего семью при пожаре в Кемерово мальчика переводят в общую палату
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Потерявшего семью при пожаре в Кемерово мальчика переводят в общую палату 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
НОВОСИБИРСК, 29 мар — РИА Новости. Врачи в четверг переводят из отделения реанимации в общую палату 11-летнего мальчика, который при пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово потерял семью и выпрыгнул с четвертого этажа, сообщил РИА Новости в четверг представитель Детской областной клинической больницы региона.
Во время пожара ребенок, спасаясь от огня, выпрыгнул с четвертого этажа и получил тяжелые травмы. При пожаре он потерял обоих родителей и младшую сестру.
"Сегодня после 12.00 (8.00 мск) мальчика переводят из реанимационного отделения в общую палату, где он будет находиться вместе со своей бабушкой. Его состояние стабильное", — сказал собеседник агентства.
Ранее уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын сообщал РИА Новости, что бабушка станет опекуном мальчика.
Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.
По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999 год, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007 год, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009 год, 153 жертвы).
РИА Новости: последние новости
Анастасия М., июль 2002, Оренбургская область Дамир К., январь 2003, Удмуртская Республика Александр Е., июнь 2002, Саратовская область
 Ещё 37 источников 
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