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В Поморье обещают построить 10 детских садов за два года
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В Поморье обещают построить 10 детских садов за два года 

АиФ Архангельск 1 час назад
В Архангельске за да года должно появиться 10 новых детских садов
«На 1 марта 2018 года в Архангельске нуждаются в местах в детсадах 5 452 ребенка от полутора до трех лет. От трех до семи лет все дети местами обеспечены» — публикует информацию ТАСС. Известно, что после ввода объектов в эксплуатацию должно появиться 1460 новых мест.
Всего для строительства понадобится более 1,3 млрд рублей. Кроме того, в администрации области сообщают, что на условиях софинансирования областного и федерального бюджетов будет построено 8 детсадов, и ещё один — на 280 мест — по федеральной программе «Жилище» в микрорайоне Майская горка
По данным министерства образования и науки Архангельской области, на 1 января 2018 года 76% детей в возрасте от 1,5 до 3 лет посещают детские сады.
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