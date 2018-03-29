Морозов: в России будет обеспечена доступность качественной медпомощи

В России будет обеспечена доступность современной и качественной медпомощи, ориентированной на мировые стандарты. Об этом заявил глава Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов «Единая Россия» ), выступая от фракции на пленарном заседании палаты.

«В России будет обеспечена доступность качественной медицинской помощи, ориентированной на мировые стандарты. Для этого на профилактику и лечение сердечно-сосудистых заболеваний, распространение диспансеризации россиян и прививания им здорового образа жизни в 2018 году из бюджета будет выделено более 200 миллионов рублей», — сказал Морозов.

По его словам, для властей одна из приоритетных тем — борьба с онкологическими заболеваниями, тем более, что президент Владимир Путин предложил реализовать национальную программу по борьбе с онкозаболеваниями.

Глава думского Комитета уверен, что на развитие системы здравоохранения надо направлять не менее 4 процентов ВВП ежегодно, а общие расходы на здравоохранение должны увеличиться вдвое.

«Мы также должны уделить внимание модернизации многопрофильных клиник, что позволит обеспечить качественно новый уровень охраны здоровья граждан», — добавил парламентарий.