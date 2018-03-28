В Камских Полянах 6-летний ребенок разбился насмерть, выпав из окна

6-летний ребенок разбился насмерть, упав из окна девятого этажа, сообщает NTR-24.RU.

Трагедия произошла в Камских Полянах Нижнекамского района. по предварительным данным, в тот день мать ребенка не повела мальчика в детсад, так как у него поднялась температура. Женщина попросила свою подругу посидеть с сыном, а сама пошла на работу. Последняя решила выйти в магазин, оставив мальчика одного. В какой-то момент ребенок открыл окно, навалившись на противомоскитную сетку, которая не выдержала веса мальчика и сорвалась. В результате ребенок упал вниз, разбившись насмерть.