Центр содействия семейному воспитанию приглашает вешняковцев на День аиста

Это городское мероприятие, устраиваемое дважды в год, помогает детишкам обрести новых родителей. Вешняковский Центр содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и соцзащиты населения столицы приглашает жителей района принять участие в Дне аиста.

В первую очередь это мероприятие рассчитано на людей, которые готовы к появлению в семье ребенка — это кандидаты в приемные родители, слушатели «Школы приемных родителей». Также участие будет интересно принять тем, кто уже является приемным родителем. Как пояснила заместитель директора по общим вопросам ГКУ ЦССВ «Центральный» Ю. Кимова, жители района Вешняки смогут пообщаться со специалистами и с детьми, поучаствовать в мастер-классе по тестотерапии.

Для участия в мероприятии необходима запись по телефону: 8 (499) 373-75-63. Участие бесплатное. День аиста начнется в субботу 31 марта в 10 часов утра и пройдет по адресу: Вешняковская, д. 27А. Регистрация — с 9.30.