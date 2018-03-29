Ещё
Центр содействия семейному воспитанию приглашает вешняковцев на День аиста
Далее:
Читайте также:
Ещё

Центр содействия семейному воспитанию приглашает вешняковцев на День аиста 

Управа района Вешняки 1 час назад
Фото: Управа района Вешняки
Это городское мероприятие, устраиваемое дважды в год, помогает детишкам обрести новых родителей. Вешняковский Центр содействия семейному воспитанию «Центральный» департамента труда и соцзащиты населения столицы приглашает жителей района принять участие в Дне аиста.
В первую очередь это мероприятие рассчитано на людей, которые готовы к появлению в семье ребенка — это кандидаты в приемные родители, слушатели «Школы приемных родителей». Также участие будет интересно принять тем, кто уже является приемным родителем. Как пояснила заместитель директора по общим вопросам ГКУ ЦССВ «Центральный» Ю. Кимова, жители района Вешняки смогут пообщаться со специалистами и с детьми, поучаствовать в мастер-классе по тестотерапии.
Для участия в мероприятии необходима запись по телефону: 8 (499) 373-75-63. Участие бесплатное. День аиста начнется в субботу 31 марта в 10 часов утра и пройдет по адресу: Вешняковская, д. 27А. Регистрация — с 9.30.
Управа района Вешняки: последние новости
В 2017 году в Вешняках особое внимание было уделено индустрии зимнего отдыха В Вешняках проживают активные семьи Школьники из Вешняков продолжают участвовать в городской олимпиаде «Музеи. Парки. Усадьбы»
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
72 года: самые длинные сериалы в мире2
15 российских фильмов, которыми можно гордиться15
Что стало с Казановой из «Улиц разбитых фонарей»
Известные артисты, связавшие свою жизнь с религией144
Самые заметные роли Олега Анофриева3
Видео
02:27
«Звездные войны 8»: самый прибыльный фильм-2017
Кино
01:26
Опубликован трейлер новой драмы «Наследники»
ТВ
03:12
David Guetta и Sia записали новый совместный трек
Концерты
03:12
Егор Крид представил песню «Миллион алых роз»
Концерты
03:00
«Тихоокеанский рубеж-2» стал лидером проката
Кино
02:19
«Черная пантера» бьет все рекорды
Кино
02:30
Назван лучший злодей киновселенной Marvel
ТВ
04:23
Ольга Арефьева представила клип «Полночь»
Концерты
03:33
Дочь Люка Бессона снялась в клипе Фадеева
Концерты
02:27
Вышел трейлер нового «Несломленного»
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение