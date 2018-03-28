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Вакцины от менингита в Новом Уренгое не хватит на всех желающих
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Вакцины от менингита в Новом Уренгое не хватит на всех желающих 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Однако ситуация складывается таким образом, что пока деток, «снятых» с карантинных мероприятий, будут прививать, очередная партия вакцины уже поступит в детские поликлиники.
Всего же, по словам врача-эпидемиолога Новоуренгойской городской больницы Татьяны Гатауллиной, за прошлый год было привито от болезни 700 детей.
— В городе сегодня ситуация в плане заболевания спокойная, хотя и был зафиксирован одни случай, — говорит Татьяна Леонидовна. — Девочка-дошкольница была вовремя диагностирована и доставлена в больницу. Сейчас она идет на поправку и готовится к выписке.
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