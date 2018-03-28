«Весь класс ее любит»: кемеровская школьница рассказала об оставившей детей в горящем ТЦ учительнице

Оксана Евсеева оставила шестерых учеников пятого класса одних в кинозале торгового центра «Зимняя вишня». Когда случилась трагедия, спасти детей она не попыталась. «360» связался с ученицей из класса Евсеевой. 11‐летняя Вика (имя изменено) рассказала об отношении детей к учительнице.

По словам пятиклассницы, именно Евсеева организовала поездку в злополучную «Зимнюю вишню». Вика отметила, что дети очень любили свою учительницу.

Она очень добрый и отзывчивый человек, весь класс ее очень сильно любит, она всегда устраивает нам мероприятия

— рассказал ребенок.

В конце девочка добавила, что с момента трагедии Оксану Евсееву никто не видел. Однако родственники погибших в разговоре с « Комсомольской правдой » рассказали, что своими глазами видели учительницу на улице. По их словам, сейчас женщина находится в своем доме в поселке Трещевский.

47-летняя

учительница преподавала в поселковой школе биологию, химию и географию. Кроме того, она рассказывала школьникам основы ОБЖ (охраны безопасности жизнедеятельности).