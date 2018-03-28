На острие боли и счастья. В Лабытнанги проект общественников учит жить с особенными детьми

Спасти семью от душевной муки и научить жить так, чтобы особенный ребенок мог не просто существовать, а развиваться. В Лабытнанги победитель конкурса президентских грантов — общественная организация помощи детям-инвалидам «Дари добро» помогает семьям, воспитывающим детей с особенностями развития, адаптироваться к жизни в новых реалиях.

«Когда в семье появляется ребенок с нарушением развития, помощь нужна самим родителям, они теряются и не знают что делать. Результат — потеря драгоценного времени с момента выявления проблемы до получения семьей необходимого комплекса услуг. Деньги, которые мы получаем, участвуя во всевозможных конкурсах и грантах, не являются самоцелью, они лишь средство достижения наших целей и задач. Главная из них — создание для ребенка и его семьи условий, в которых ребенок сможет комфортно развиваться и существовать. Например, научить включать в повседневный быт навыки, которые ребенок должен освоить», — рассказала руководитель организации «Дари добро» Яна Бурдыгина.

В Лабытнанги четыре года назад насчитывалось 80 детей-инвалидов, сегодня около 300 детей имеют различные нарушения здоровья, из них у 130 официальный статус «ребенок-инвалид». Уникальный проект основан на оказании ранней помощи семьям с такими детьми, причем вовлечь в проект общественники хотят детей всех возрастных категорий от рождения до 18 лет.

В России система оказания ранней помощи находится в стадии становления, её внедрение должно начаться в 2020 году. В Лабытнанги в построении комплексного сопровождения особых детей и их семей основываются на собственном опыте. Например, скоординирована работа учреждений, деятельность которых непосредственно связана с предоставлением услуг этой категории граждан. Созданная в декабре 2017 году межведомственная комиссия регулирует работу так называемых «кураторов случая», под патронажем которых находятся семьи. Они координируют предоставление семье и ребенку предоставляемых учреждениями услуг и организуют проведение оценки эффективности этой помощи.

«Выстраивание подобной модели сопровождения — мера необходимая, потому что на сегодняшний день нет понятного маршрута для получения семьями нужных ребенку услуг. В рамках комплексного сопровождения планируем проводить консультирование и обучение членов семьи навыкам ухода, коммуникации, обучения и воспитания ребенка, исходя из особенностей его развития», — пояснила Яна Бурдыгина.

Средства гранта пойдут на приобретение тренажеров для занятий с детьми, в городской библиотеке сформируют фонд специализированной литературы по диагностике и коррекции разных психофизических нарушений. По окончании проекта выстроенная программа комплексного сопровождения будет функционировать уже как отдельный механизм при городской администрации, и поддерживаться всеми структурами муниципалитета.