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14 летняя девочка найдена живой
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14 летняя девочка найдена живой 

Нижегородская правда 2 часа назад
Фото: Нижегородская правда
фото https://vk.com/poiskdetei5214 летняя девочка найдена живойПропавшая накануне 14-летняя девочка найдена. Об этом сообщил ПСО «Волонтер».
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