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В школе на Перервинском бульваре поговорили о здоровом образе жизни
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В школе на Перервинском бульваре поговорили о здоровом образе жизни 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Управа района Капотня города Москвы
В рамках комплексного проекта «Здоровая столица» 23 марта для сотрудников ГБОУ Школа №1959 «Дети мира» на Перервинском бульваре была проведена профилактическая программа.
Медики ГБУЗ «Городская поликлиника №9 ДЗМ» подготовили показ фильма об основных аспектах здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний.
Участники программы узнали о профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые получили достаточно высокое распространение в современном мире. Также было рассказано о передовых технологиях, которые доступны современной медицине. (то)
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