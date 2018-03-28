В школе на Перервинском бульваре поговорили о здоровом образе жизни

В рамках комплексного проекта «Здоровая столица» 23 марта для сотрудников ГБОУ Школа №1959 «Дети мира» на Перервинском бульваре была проведена профилактическая программа.

Медики ГБУЗ «Городская поликлиника №9 ДЗМ» подготовили показ фильма об основных аспектах здорового образа жизни и профилактике неинфекционных заболеваний.

Участники программы узнали о профилактике сердечно-сосудистых и других заболеваний, которые получили достаточно высокое распространение в современном мире. Также было рассказано о передовых технологиях, которые доступны современной медицине. (то)