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Дети из района Марьино совершили виртуальное путешествие в мир природы
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Дети из района Марьино совершили виртуальное путешествие в мир природы 

Управа района Марьино 2 часа назад
Фото: Марьинский вестник
В Отделении дневного пребывания детей и подростков ГБУ ТЦСО «Марьино» прошло мероприятие, подготовленное и проведенное совместно со специалистами экоцентра «Кузьминки-Люблино».
— Дети совершили виртуальное путешествие в удивительный мир природы. Узнали, какую роль играет человек в охране природы. Дети активно беседовали, отвечали на вопросы, определяли связь человека с окружающей средой, — рассказали в ТЦСО.
Участникам программы был показан видеоролик об исчезающих животных, о роли леса в жизни человека. Дети самостоятельно сформулировали и обосновали правила поведения в лесу. (то)
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