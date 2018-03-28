Звание «Лучшая детская поликлиника по качеству обслуживания» присвоено преображенской поликлинике

Этот почетный титул коллектив поликлиники получил по итогам третьего квартала прошлого года. Врачи Преображенки и дальше собираются повышать планку, чтобы занять одно из лучших мест среди лучших поликлиник города. Об этом сообщила главный врач детской поликлиники №28 Оксана Панагриева во время отчета результатах деятельности поликлиники на заседании Совета депутатов МО Преображенское. Она сообщила, что одним из приоритетов работы медперсонала стала ранняя профилактика болезней и реабилитацию маленьких пациентов, у которых есть хронические заболевания. Для этого в поликлинике открыт кабинет здорового ребенка — там родители могут получить рекомендации по уходу за детьми. Срочные консультации можно получить у дежурного врача-педиатра. У него же родители могут скорректировать схему лечения. Прием в этом кабинете проходит и по субботам.