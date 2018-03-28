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В центре соцпомощи на улице 800-летия Москвы начался сбор праздничной одежды для нуждающихся школьников
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В центре соцпомощи на улице 800-летия Москвы начался сбор праздничной одежды для нуждающихся школьников 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
С 27 марта по 27 апреля в центре социальной помощи семье и детям на улице 800-летия Москвы продлится общегородская благотворительная акция «Поможем подготовиться к школьному балу!». Об этом сообщили в администрации центра.
— Все желающие смогут передать праздничную одежду, обувь и аксессуары, чтобы помочь выпускникам московских школ из многодетных и малообеспеченных семей, сиротам и детям, находящимся на попечении, подготовиться к выпускному вечеру и сделать для них этот праздник ярким и незабываемым, — рассказал представитель центра.
Центр социальной помощи семье и детям находится по адресу ул. 800-летия Москвы, дом 26, корп. 1. (мю)
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