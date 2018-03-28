В Саратовской области выплату получат родители 3,3 тысяч первенцев

В Саратовской области 529 семей получают выплаты на первого ребенка. Как пояснили АиФ-Саратов в министерстве социального развития области, органы социальной защиты населения выплата полагается до тех пор, пока малышу не исполнится полтора года. И существенную прибавку к бюджету получили уже 529 саратовских семей. -Мы с мужем оба студенты, доход у нас небольшой, — рассказала молодая мама Наталья Овчинникова , отметив, что для ее семьи очень важна помощь со стороны государства, — Несмотря на помощь родителей, денег не хватало, конечно. А сейчас, благодаря инициативе Президента страны, наш ежемесячный доход увеличился, и позволяет нам растить ребенка, не беспокоясь о том, хватит ли средств, чтобы его хорошо кормить, одевать и лечить, если вдруг возникнет такая необходимость.

Напомним, что новая мера социальной поддержки семей с детьми введена с января 2018 года. Размер выплаты составляет 9 159 рублей. Право на нее имеют семьи, в которых доход на каждого члена семьи не превышает 14 371,50 рублей в месяц. Выплата идет из федеральной казны. По предварительным оценкам, всего в 2018 году в Саратовской области ею воспользуются родители 3,3 тысяч первенцев.