Илья Легостаев: «Мультфильмы сейчас — совсем другие»

Если в доме есть маленький ребенок, то телевизор чаще всего выступает в роли устройства, которое в основном показывает мультики. А с учетом детской потребности смотреть одно и то же десятки, если не сотни раз у родителей, даже помимо их воли, появляется возможность изучить современный мультрепертуар. И, конечно, возникают вопросы. От вполне логичных — например, «почему у Ми-ми-мишек рты нарисованы не там, где им было бы логично находиться?», и «можно ли для 'Трех котов» придумать песню, где кроме названия мультфильма были бы еще хоть какие-нибудь слова?«, — до весьма философских в духе 'почему они все так орут?» или «под каким допингом придуманы некоторые персонажи?».

Можно предположить, что этот родительский гнев — не столько проблема отцов и детей, сколько следствие технологической пропасти, разделяющей современных детей и детей двадцатилетней давности. Даже относительно молодые родители иногда отказываются понимать, что мультиков может быть настолько много и что доступны они круглые сутки сразу по нескольким каналам. И еще не отпускает ностальгия, и для многих из нас советские мультфильмы — по-прежнему самые лучшие. Иногда, кстати, родители пытаются втолковать это детям — и часто разбивают лбы о стену непонимания. Ну какие еще советские мульт-фильмы? Конечно, они казались самыми лучшими, когда других не было, а свои показывали в час по чайной ложке. На такой диете все что угодно станет деликатесом. Но сейчас на детишек обрушивается настоящий мультпоток, и рекомендуемых психологами тридцати минут в день перед телевизором явно недостаточно для того, чтобы хотя бы поверхностно расставить приоритеты.

А выбрать есть из чего. Наверное, нет необходимости доказывать, что «Маша и Медведь» стал новым «Ну, погоди!». И завидная международная популярность сериала лишний раз подтверждает, насколько его создатели угадали с пропорциями национальной экзотики и увлекательных приключений. В «Фиксиках» и «Барбоскиных» хай-тек и жаргон каким-то удивительным образом вписались в то, что иногда называют классикой местной мультипликации. А в «Лунтике» есть что-то гипнотизирующее, причем в хорошем смысле.

Валютной телепродукции, несмотря на попытки импортозамещения, по-прежнему очень много, и некоторые заграничные мультразвлечения неожиданным образом объединяют у телевизора детей и родителей. Здесь прежде всего нужно упомянуть два британских сериала: «Маленькое королевство Бена и Холли» и «Свинку Пеппу». Если у родителей в свое время была возможность прикоснуться к английскому юмору только во время просмотра нашего «Винни-Пуха», то дети сейчас могут наслаждаться специфическими островными шутками в оригинальном виде. Не всегда понятно, кто смеется громче: большие или маленькие, но признание в любви к няне Плам не испортит вашу репутацию в любом возрасте.