Ховерборды отправляют десятки тысяч детей в больницы 

Из-за использования ховербордов десятки тысяч подростков попадают в больницы, как показало новое исследование. Медики настоятельно советуют родителям ни в коем случае не покупать для детей данные устройства. Такие модные и любимые многими подростками ховерборды являются причиной десятков тысяч госпитализаций ежегодно. С момента своего изобретения 5 лет назад это устройство стремительно набирает популярность, на ховербордах катаются простые люди и знаменитости вроде Джастина Бибера. Однако ученые выяснили, что данные гаджеты приводят к огромному количеству травм, преимущественно переломов и растяжений. Эксперты из медицинского центра Weill Cornell в Нью-Йорке посчитали, что из-за падений с ховербордов в период с 2015 по 2016 годы в американские больницы было госпитализировано 25 000 детей и подростков. В этой связи врачи призывают родителей не позволять детям пользоваться ховербордами, а если это сделать затруднительно, то настаивать на использование защитных шлемов и специальных перчаток, защищающих руки. Эксперты подчеркивают, что у ховербордов очень низкий центр гравитации, из-за чего риск падений настолько высок. Для того чтобы кататься на этих устройствах относительно безопасно, необходимы длительные тренировки для сохранения баланса. Но со стороны многим новичкам кажется, что мчаться на ховерборде просто. Практикующие врачи считают ховерборды небезопасными, а их использование без специальных защитных средств представляет угрозу для здоровья детей и взрослых. Чаще всего дети повреждают свои запястья, локти и головы. При этом вероятность получения ожогов при использовании ховербордов минимальна. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)