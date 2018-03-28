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Лекция для детей о динозаврах пройдет в районе
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Лекция для детей о динозаврах пройдет в районе 

Управа района Якиманка 1 час назад
Фото: Управа района Якиманка
В Российской государственной детской библиотеке 1 апреля пройдет игровое занятие «Назад в прошлое: динозавры».
— На очередной встрече любознательных ребят ожидает увлекательный рассказ-презентация об удивительных животных, которые жили много миллионов лет назад, — проанонсировали на сайте читальни.
Детям предложат игру «Какой ты динозавр?». Вместе с ведущим участники смогут собрать из макарон скелет доисторического животного.
Бесплатное мероприятие подойдет детям от четырех лет. Организаторы просят заранее бронировать места по почте: ts.lukonina@yandex.ru.
Начало в 16:00. Участников соберут в комнате №238.
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