Лекция для детей о динозаврах пройдет в районе

В Российской государственной детской библиотеке 1 апреля пройдет игровое занятие «Назад в прошлое: динозавры».

— На очередной встрече любознательных ребят ожидает увлекательный рассказ-презентация об удивительных животных, которые жили много миллионов лет назад, — проанонсировали на сайте читальни.

Детям предложат игру «Какой ты динозавр?». Вместе с ведущим участники смогут собрать из макарон скелет доисторического животного.

Бесплатное мероприятие подойдет детям от четырех лет. Организаторы просят заранее бронировать места по почте: ts.lukonina@yandex.ru.

Начало в 16:00. Участников соберут в комнате №238.