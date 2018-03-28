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После гибели ребенка, упавшего с 9 этажа, в РТ возбудили уголовное дело
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После гибели ребенка, упавшего с 9 этажа, в РТ возбудили уголовное дело 

АиФ Казань 1 час назад
Фото: АиФ Казань
Уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности» возбудили в Нижнекамском районе, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.
Трагедия произошла днем 27 марта в поселке Камские Поляны. По предварительной версии, в этот день мать отвела младшего ребенка в садик, при этом старшего оставила дома под присмотром знакомой, поскольку у сына поднялась температура. Сама она ушла на работу. В какой-то момент присматривавшая за мальчиком женщина ушла в магазин, оставив ребенка дома в запертой квартире. В это время мальчик залез на подоконник и выпал из окна девятого этажа.
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