Азам плетения оригинальных кос научились маленькие жители Коптева

Мастер-класс по плетению оригинальных косичек состоялся в Центре социальной помощи семье и детям района Коптево. Как сообщили в администрации центра, каждый ребенок смог попробовать себя и в качестве модели, и в роли парикмахера.

— Ребятам, в том числе, показали, как за которое время и без вреда для волос можно сделать красивые кудри, — пояснил представитель ЦСПСиД.

Добавим, что занятие проходило в понедельник, 26 марта. Адрес Центра социальной помощи семье и детям в Коптеве: проезд Черепановых, дом 44. (ео)