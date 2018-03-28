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Азам плетения оригинальных кос научились маленькие жители Коптева
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Азам плетения оригинальных кос научились маленькие жители Коптева 

Управа района Коптево города Москвы 36 минут назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
Мастер-класс по плетению оригинальных косичек состоялся в Центре социальной помощи семье и детям района Коптево. Как сообщили в администрации центра, каждый ребенок смог попробовать себя и в качестве модели, и в роли парикмахера.
— Ребятам, в том числе, показали, как за которое время и без вреда для волос можно сделать красивые кудри, — пояснил представитель ЦСПСиД.
Добавим, что занятие проходило в понедельник, 26 марта. Адрес Центра социальной помощи семье и детям в Коптеве: проезд Черепановых, дом 44. (ео)
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