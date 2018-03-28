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Салах разыграл детей, вырвавшись из-за стены
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Салах разыграл детей, вырвавшись из-за стены 

SPORT24.ru 2 часа назад
Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах разыграл нескольких юных болельщиков клуба. «Ливерпуль» позвал 20 детей на конкурс комментаторов, победитель которого должен был позже встретиться с Салахом. Однако египтятнин внезапно появился во время конкурса, порвав построенную из постеров стену.
”Все было здорово. Дети не пытаются быть слишком крутыми, они рады выпустить эмоции. Вышел хороший сюрприз. Я не ждал от них такой реакции. Был рад провести день с детьми”, — приводит слова Салаха пресс-служба клуба.
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