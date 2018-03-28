Салах разыграл детей, вырвавшись из-за стены

Полузащитник «Ливерпуля» Мохаммед Салах разыграл нескольких юных болельщиков клуба. «Ливерпуль» позвал 20 детей на конкурс комментаторов, победитель которого должен был позже встретиться с Салахом. Однако египтятнин внезапно появился во время конкурса, порвав построенную из постеров стену.

”Все было здорово. Дети не пытаются быть слишком крутыми, они рады выпустить эмоции. Вышел хороший сюрприз. Я не ждал от них такой реакции. Был рад провести день с детьми”, — приводит слова Салаха пресс-служба клуба.