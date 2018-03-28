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Детей района Южнопортовый научат импровизации и танцам
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Детей района Южнопортовый научат импровизации и танцам 

Префектура Юго-Восточного административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Юго-Восточного административного округа
Секреты актерского и хореографического мастерства раскроют юным жителям района Южнопортовый в местном филиале дворца творчества детей и молодежи имени А. П. Гайдара.
— Мы приглашаем детей и подростков от семи до 17 лет на программы Dance mix и «Мастерская импровизации», — сообщила руководитель отдела развития ДТДиМ имени А. П. Гайдара Ольга Пугач. — Dance mix — программа для тех, кто любит активный образ жизни. На занятиях ребенку помогут разобраться в современном многообразии танцевальных направлений. Уроки будут проходить со 02 по 06 апреля с 10.00 до 11.45. «Мастерская импровизации» будет работать в те же дни с 12.00 до 13.45. Занятия включают основы актерского мастерства, игры на развитие памяти, внимания, логики, образного мышления.
В дни школьных каникул детей и подростков будут ждать по адресу: улица Трофимова, дом 15а. Обучение бесплатное. Записаться можно на портале мэра и правительства города. Более подробную информацию можно получить по телефону: 8 (499) 179-65-11, добавочный — 116.
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