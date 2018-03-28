Родители узнают об условиях и безопасности отдыха в детских лагерях на официальных сайтах

В России 46,5 тысячи организаций отдыха и оздоровления детей. В прошлом году в них побывали более пяти миллионов школьников. При этом, выбирая лагерь для своего ребёнка, взрослые далеко не всегда могут получить исчерпывающую информацию о том, что именно там его ждёт. Под вопросом нередко остаются и уровень безопасности, и качество питания, и перечень предлагаемых туристических маршрутов. Эту недоработку парламентарии намерены исправить уже к лету 2018 года. Соответствующий законопроект, разработанный группой парламентариев во главе с вице-спикером Госдумы Ириной Яровой , рекомендовал принять во втором чтении Комитет палаты по вопросам семьи, женщин и детей.

Ответственность за безопасность ребёнка закрепят договором

«Когда ребёнка отдают в детский лагерь, родители должны знать, что этот лагерь собой представляет», — подчеркнула председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва

Ранее зампред Думы Ирина Яровая отмечала: одно из важных новшеств, которое законопроект содержит, — обязательное размещение на сайтах органов исполнительной власти субъектов реестра лагерей. «Это принципиально важно, потому что это тот достоверный источник, который даёт первичную информацию для семьи о том, можно ли в принципе взаимодействовать с той или иной организацией по размещению ребёнка на любой период», — сказала вице-спикер.

Второе важное условие — это типовой договор. «Такая форма взаимодействия семьи и организации, которая берёт на себя обязательства по организации отдыха ребёнка, просто отсутствует. Типовой договор — это важнейший юридический факт, который будет устанавливать обязательства каждой стороны по обеспечению условий пребывания ребёнка и ответственность за безопасность ребёнка в этот период», — констатировала Ирина Яровая.

Появится и новая форма общественного контроля за работой органов исполнительной власти регионов в этой сфере. Все поступившие обращения родителей и ответы на них предписано публиковать на официальных сайтах органов власти в Интернете. Ещё одно новое требование к органам исполнительной власти субъектов Федерации, предусмотренное в законопроекте, — разрабатывать, утверждать и размещать на своём сайте список туристических маршрутов для детей.

Персональные данные детей и их родителей защитят

По словам Тамары Плетнёвой, ко второму чтению документа депутаты постарались учесть все замечания общественности и профильных ведомств. «Одна из важных поправок касается того, что размещённые на официальных сайтах органов власти субъектов Федерации обращения и ответы не должны содержать персональные данные заявителя и детей», — констатировала депутат.

Не менее принципиальное изменение — распространить указанные правила контроля за безопасностью туристических маршрутов не только на пути, которыми пойдут «организованные группы детей, находящиеся в организациях отдыха», но и на пути для «групп туристов с участием детей в рамках осуществления самодеятельного туризма».

Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева подчеркнула, что указанный законопроект важно принять к летней оздоровительной кампании. «Безопасность детей на отдыхе всегда была актуальна, и важно обращать внимание на замечания родителей и детей по этому вопросу, — констатировала она. — Также законопроект делает эту информацию доступной для широкого круга граждан, чтобы они могли отреагировать, если в этих местах отдыха находятся их дети».

В то же время Ольга Окунева подчеркнула, что законопроект не требует сообщения любых данных, по которым возможна идентификация детей.

Справка

Информация, содержащаяся в региональных реестрах детских лагерей:

Полное наименование организации; Форма собственности; Учредитель; Адрес (фактический и юридический), контактные телефоны, адрес электронный почты; Режим работы (круглогодичный или сезонный); График проведения смен и количество мест в смену; Возрастная категория детей; Условия проживания детей и проведения досуга (жилые корпуса, крытые досуговые площадки, открытые досуговые площадки, другие объекты инфраструктуры); Средняя стоимость путёвки; Группа санитарно-эпидемиологического благополучия; Краткая информация об организации отдыха и оздоровления (характеристика местности, в которой располагается организация отдыха и оздоровления, маршрут следования до места расположения организации отдыха и оздоровления, расстояние от ближайшего населённого пункта, реализуемые тематические программы, условия оказания медицинской помощи детям).