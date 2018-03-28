Стоит ли бояться отдавать детей на лето в оздоровительный лагерь?

Школьные летние каникулы — прекрасный период для детей. Трехмесячный вояж без регулярного выполнения домашнего задания, внезапных диктантов и контрольных не может не быть излюбленным временем школьников.

Родители не всегда могут соответствовать настроению детей, и порой их рабочий график не стыкуется с настроем школьников на бодрое и динамичное лето. Оставлять детей в душных городах наедине с собой в рабочие часы — не лучший способ проявления заботы. Тем более, что сегодня существует ряд предложений от различных детских лагерей.

Возрастные требования летних лагерей варьируются от 7 до 15 лет, проживание предлагается в благоустроенных помещениях, а сама площадка располагается вдали от шума и суеты городов.

У родителей возникает ряд вопросов, касательно организации и устройства лагерей. Мы уточнили некоторые из них — на наши вопросы отвечает заместитель министра образования и науки РД Назир Магомедов.

Как регулярно проводится проверка качества работы в детских оздоровительных лагерях?

В целях качественной подготовки и проведения летней оздоровительной кампании к началу сезона, Правительственная комиссия по координации и организации отдыха и оздоровления детей проверяет готовность лагерей к сезону — это соответствие требованиям пожарной, санитарной и антитеррористической безопасности. Результатом готовности является акт приемки лагеря, подписанный всеми членами вышеуказанной комиссии.

Кроме того, весь период проведения летней кампании членами Комиссии контролируется ход проведения летней кампании (условия проживания, питания, качество выполнения оздоровительных программ).

По каким параметрам рассматривается качество работы детских лагерей?

Для оценки качества работы детских оздоровительных лагерей рассматриваются следующие критерии эффективности деятельности детских оздоровительных лагерей:

1) условия проживания;

2) питание;

3) организация досуга детей.

По каким параметрам избираются сотрудники?

Одним из важных вопросов проведения летней оздоровительной кампании является качество воспитательной работы с детьми.

В целях комплектования детских оздоровительных учреждений

квалифицированным педагогическим персоналом Министерством образования и науки РД ежегодно проводятся курсы повышения квалификации педагогических кадров на базе Дагестанского института развития образования, где по окончании выдается соответствующий сертификат об окончании курсов.

В текущем году, марте — апреле запланированы 72-часовые курсы повышения квалификации для 267 педагогов, вожатых и студентов (в 2017 г. прошли — 230 педагогов). Практические занятия будут проведены на базе подведомственного оздоровительного лагеря круглогодичного действия «Солнечный берег» в Карабудахкентском районе.

Какое образование требуется для того, чтобы работать в качестве старшего вожатого?

Желательно иметь социально-педагогическое образование. Для работы вожатым требуется сертификат об окончании курсов подготовки вожатых.

Информацию о проверке медицинских книжек и других соответствующих документов мы также уточнили у начальника отдела за условиями воспитания и обучения Управления Роспотребнадзора РД Рамазановой Марины.

По данным Рамазановой, работники детских оздоровительных лагерей проходят основательную медицинскую проверку:

«В прошлом году отработало 22 лечебно стационарных лагеря, но, прежде, чем они запустились, Роспотребнадзор рассмотрел каждую медицинскую книжку сотрудника, т.е. если мы обнаружили неисправности, то мы их просто не допускали к работе. Люди в лагерях в основном работают с педагогическим образованием, в основном преподаватели каких-либо школ, а мы знаем, что в школах тоже четко проходит медосмотр, поэтому им оставалось сделать только профилактические прививки и пройти аттестацию — они это проходили и у них был допуск»

Детский лагерь после всех проверок должен получить бланк приказа с подтверждением успешного прохождения осмотра.

«В этом году все лагеря получали санитарное эпидемиологическое санитарное заключение на оздоровительную деятельность, т.е. они подают заявление и проходят экспертизу в федеральных бюджетных учреждениях. Им выдается акт, где указано, соответствует требованиям это учреждение или нет, только после этого они получают бланк приказа с информацией о том, что учреждение соответствует санитарно-эпидемиологическим нормам и может приступить к работе», — добавила Рамазанова.

Начальник отдела вдобавок сообщила, что по списку Минобра , заявили о себе 76 лагерей из них 35 пришкольных (лагеря действующие в школах). Но подали заявление на проведение экспертизы в территориальные органы только 26 лагерей.

«Мы регулярно контактируем с лагерями, советуем, совещаемся, они приходят, и мы никого не обделяем вниманием», — подытожила Рамазанова Марина.

В прошлом году в дагестанских детских лагерях отдыхали дети из Луганской народной республики и Ингушетии и остались довольны.

«Встретили нас очень тепло, детей окружили заботой, вниманием, лаской. На протяжении лагерной смены (она длилась 20 дней) все внимание было приковано к нашим детям. Ведь они так активно участвовали во всех мероприятиях, демонстрировали свои вокальные, танцевальные, спортивные таланты и громко заявляли о себе. Именно поэтому привезли много призовых конкурсных мест, наград, благодарственных писем», — отметила Светлана Жигульская, ее слова передает Луганский телеграф.

Сами дети также рассказали о своих впечатлениях местному луганскому информационному ресурсу.

«Мне очень понравилось отдыхать в Дагестане! Нас очень приветливо встретили, тепло относились, были рады нашему приезду. Особо впечатлила поездка в город Дербент. Мы были на экскурсиях, смотрели крепости, посещали музеи. Попробовали и национальное блюдо Дагестана — чуду — картофельный пирог и мясом. Очень вкусный! А еще я впервые танцевала лезгинку», — рассказала ученица АСОШ №17 Юлия Синчук.

«Морской климат, свежий воздух, море, бассейн, доброжелательные вожатые, насыщенная программа, новые друзья и незабываемые впечатления. Что еще нужно для счастья?! В лагере было весело и интересно. Именно о таком отдыхе мы и мечтали!» — поделилась ученица АСОШ №15 Альбина Минтян.

В Дагестане есть все условия для проведения отличных летних каникул. Чистый южный воздух, Каспийское море, массивы кавказских гор, свежие овощи и фрукты, включая редкие для России инжир, шелковицу и алычу. А познавательный и активный отдых ребенка — это мирный отдых родителя.