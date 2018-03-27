Кемерово скорбит: вице-губернатор на коленях, активисты обошли морги

КЕМЕРОВО, 27 мар — РИА Новости. Пока одна часть жителей Кемерово на несанкционированном митинге требовала «правды» о количестве жертв пожара в ТЦ «Зимняя вишня» и общения с губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым, другая отстаивала часовые очереди за цветами, чтобы просто отдать дань памяти погибшим.

Пожар в четырехэтажном торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей. В Кузбассе объявлен трехдневный траур.

По числу жертв кемеровский пожар — один из четырех крупнейших за 100 лет наряду с пожарами в самарском УВД (1999, 57 жертв), в доме престарелых в станице Камышеватская в Краснодарском крае (2007, 63 жертвы) и в клубе «Хромая лошадь» в Перми (2009, 153 жертвы).

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Больше 10 часов

В 9 часов утра по местному времени (5:00 мск) кемеровчане стали собираться около статуи Ангела — символа-хранителя Кузбасса. Площадь Советов около областной администрации в этот момент была перекрыта полицией.

К собравшимся вышли мэр Кемерово Илья Середюк и вице-губернатор Сергей Цивилев. Собравшиеся накинулись на чиновников с требованием назвать «настоящее» число погибших, а также с требованием, чтобы перед ними выступил губернатор Аман Тулеев. Они скандировали: «Правда! Правда! Тулеева! Тулеева!». Некоторые держали плакаты «Сколько реальных жертв?» и «Скажите мне! Я знать хочу».

Чиновники предложили собравшимся перейти через площадь на крыльцо обладминистрации, для чего их помощники даже разобрали полицейскую ограду. Полиция в происходящее не вмешивалась, однако ОМОН взял под охрану вход в администрацию, а также закрыл от митингующих Советский проспект, чтобы они не мешали движению машин.

Точное количество участников мероприятия неизвестно, примерно их было от нескольких сотен до 2 тысяч человек. Митинг шел почти 11 часов. Лишь с наступлением темноты, около 20:00 по местному времени люди стали расходиться с площади Советов перед зданием областной администрации.

Нестандартные решения

В ответ на требование горожан предоставить «настоящее» число погибших в ТЦ «Зимняя вишня» Середюк предложил отправить группу из пяти горожан с проверкой в морги. Туда на автобусе мэрии отправили около десяти самых активных участников митинга. По возвращении с обхода активисты отчитались об увиденном.

"Только сейчас были в морге, ходили, считали. Я смотрел список, сколько погибших. Картина была не лучшей — прошлись по всем кабинетам, подсобкам, туалеты, подвалы, крыши, гаражные отсеки, все машины, все, что можно было проверить, мы проверили. Прошлись по списку тех погибших людей — в списке было 64 погибших", — рассказал один из участников группы.

Вернувшись на митинг с докладом, активисты обнаружили, что в толпе уже гуляет новый слух о якобы длинных рядах свежих могил, уже приготовленных для захоронений.

"Мэр снова предложил собрать группу, я опять поехал, только теперь на кладбище. Мы увидели там семь могил, а также длинную ровную площадку, где тоже будут могилы", — рассказал один из активистов РИА Новости. Сделанные в поездке фото и видео он собирается выложить в соцсети для отчета.

Позже Цивилев призвал граждан, у которых есть какие-то неизвестные данные о пропавших при пожаре, сообщить их властям.

Кроме того, вице-губернатор предложил создать рабочую группу из чиновников и родственников погибших при пожаре. Группа займется контролем хода расследования, а также подготовкой памятника погибшим. Кроме того, по просьбе скептически настроенных горожан группа посетит кладбища города с проверкой, сколько именно могил подготовлено к захоронениям.

"Пусть войдут все родственники погибших, два представителя областной администрации. Если мне доверяете, то я бы тоже хотел принять участие", — сказал Цивилев на митинге.

Также горожане потребовали проверить детские дома, так как опасаются, что власти скрывают истинное число погибших в пожаре детдомовцев.

Вице-губернатор на коленях

Через семь часов после начала митинга представители администрации предложили его завершить и разойтись, однако участники встретили это предложение неодобрительным гулом. После этого звукоусиливающая аппаратура, предоставленная мэрией, была отключена. Цивилев пытался говорить в микрофон, но заметив, что он не работает, обратился к собравшимся напрямую.

"Я хотел бы попросить у вас прощения", — сказал он и опустился на колени. Через 10 секунд он поднялся и пояснил: «Издавна на Руси люди вставали на колени, чтобы попросить прощение». Люди стали аплодировать.

Сотни воздушных шариков и очереди за цветами

После окончания рабочего дня к «Зимней вишне» подходят многочисленные местные жители с цветами. В этой связи все окрестные цветочные магазины заняты покупателями — им приходится выстаивать буквально часовые очереди за гвоздиками и розами.

В 19:00 по местному времени (15:00 мск) жители Кемерово собрались около «Зимней вишни» с воздушными шарами и цветами. Они запустили в небо сотни шариков в память о погибших в пожаре. Проезжавшие водители приветствовали их гудками.