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Двух детей из калужской семьи попрошаек отправили в детдом
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Двух детей из калужской семьи попрошаек отправили в детдом 

Калуга 24 1 час назад
Фото: Калуга 24
Через четыре месяца после того, как суд лишил Веру и Сергея Власкиных родительских прав на двух из 13 их детей, этих детей удалось передать сотрудникам органов опеки. Передача детей, находящихся, по мнению суда, «в самой опасной ситуации, угрожающей в том числе их здоровью», проходила под контролем сотрудников УФССП по Калужской области, которые в марте этого года на основании решения Калужского районного суда возбудили исполнительное производство. Как сообщили в пресс-службе УФССП, сразу после возбуждения исполнительного производства Вера Власкина была предупреждена обо всех правовых последствиях неисполнения решения суда. Однако сначала многодетная мать заявила судебным приставам, что «детей не отдаст, будет их прятать, и ей безразличны последствия такого поведения». Но уже на следующий день она сама позвонила сотруднику ведомства и сказала, что готова передать детей органам опеки. Теперь они будут воспитываться в одном из детских домов Калужской области. Меры к родителям детей-попрошаек калужане требовали принять давно. Под петицией с этим требованием, размещенной на сайте change.org в начале прошлого года, свои подписи поставили несколько тысяч человек. Лишить Власкиных родительских прав управление образования Калуги пыталось уже несколько раз, но каждый раз суд не находил для этого оснований. Удовлетворил суд это требование лишь в ноябре прошлого года.
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