Пермский краевой суд отклонил жалобу мамы ребёнка, которого не пускают в детсад без справки фтизиатра 

В суд города Березники обратилась родители ребёнка, которому запретили посещать детский сад из-за того, что мама малыша отказалась делать Манту и другие прививки. Врач-фтизиатр не выдал справку об отсутствии заболеваний. Суд не удовлетворил исковое заявление, тогда мать ребёнка подала апелляцию в Пермский краевой суд. Он оставил решение без изменения. В сентябре 2017 года ребёнка перевели из одного детского сада в другой. Маме дали направление на пробу Манту, но женщина не захотела её делать, после чего в письменном виде заявила о том, что отказывается от всех прививок. Ей велели в течение 30 дней предоставить заключение врача-фтизиатра о том, что ребёнок здоров, иначе его не будут пускать в детское учреждение. Справку не предоставили и руководство детского сада издало приказ, в котором запретило ребёнку ходить в детский сад без наличия справки. Посчитав это незаконными, женщина обратилась в Березниковский суд. — Суд не удовлетворил заявление. Мать ребёнка не выполнила требования санитарного законодательства, — сообщили в пресс-службе Пермского краевого суда. — Это нарушает права других граждан на охрану здоровья. Мать ребёнка подала апелляцию в Пермский краевой суд. Там решение первой инстанции — березниковской — оставили без изменения. — Для того, чтобы предупредить распространение туберкулёза, Манту проводится вакцинированным детям от 1 до 18 лет каждый год, — пояснили в Пермском краевом суде. — Те, кому манту не делали, допускаются в детские организации только при наличии заключения врача-фтизиатра об отсутствии заболеваний.59.ru обратился за комментарием в пермскую общественную организацию «За права детей на образование». — Скорее всего, родители отказались проводить ребёнку пробу Манту, использовать Диаскин-тест или делать рентген, — говорит председатель «За права детей на образование» Анна Куликова. — Манту и Диаскин-тест предполагают введение в организм ребенка вещества, состав которого может быть небезобидным. Рентген по рекомендациям ВОЗ должен делаться не в целях профилактики, а только в случае реального подозрения на серьезное заболевание. Анна Куликова сказала, что есть технологии, которые позволяют диагностировать туберкулёз без вреда для здоровья. — Например, есть технология, которая называется Т-Спот. У пациента берут кровь и по результатам лабораторных тестов определяют, болеет ли он туберкулезом. К сожалению, такое исследование стоит очень дорого — около пяти тысяч рублей, — сказала 59.ru Анна Куликова. — Родители вынуждены или тратить большие деньги, или вести ребенка на спорные с точки зрения безопасности процедуры. Хотя по закону граждане России имеют право на выбор способа диагностики. Государство обязано за бюджетные средства предоставлять прогрессивные методы диагностики, признанные ВОЗ и Министерством здравоохранения. Т-Спот относится к этим методам. Мы ранее писали о подобных случаях. Например, в 2016 году пермского школьника перевели на заочное обучение, потому что у него не была сделана Манту и в школу его не пускали. После вмешательства 59.ru ребёнку разрешили ходить в школу. В 2017 году пермячка рассказала, что её дочь отчисляют из детского сада из-за отсутствия Манту.