Пермский краевой суд отклонил жалобу мамы ребёнка, которого не пускают в детсад без справки фтизиатра 

59.ru: последние новости

«Был очень высокий спрос»: в Перми закончились вакцины от туберкулеза

Следственный комитет выяснит виноват ли детсад Краснокамска в побеге воспитанниц

Музыкантов из Прикамья приглашают сыграть в Екатеринбурге в разгар Чемпионата Мира по футболу