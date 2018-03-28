Детям разрешили регистрироваться в соцсетях без взрослых

Комитет Государственной думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей отклонил предложенный депутатами законопроект, предусматривающий запрет детям до 14 лет регистрироваться в социальных сетях без разрешения родителя или опекуна.

Евгений Бунимович , уполномоченный по правам ребенка в Москве:

— Я считаю, что на сегодняшний день путь бесконечных запретов в интернете по отношению к подросткам бесперспективен. Разумеется, все опасные сайты, связанные с наркотиками и суицидом, нужно продолжать закрывать. Но при этом вместо того, чтобы научить детей работать с этой средой, в технической части которой они разбираются намного лучше взрослых, мы продолжаем бесконечно придумывать запреты. А они просто их обойдут. Поэтому надо в первую очередь показывать детям, в чем опасность этих сообществ и сайтов, а не придумывать примитивные барьеры. Для эффективной работы с ребятами в интернете нужны совершенно другие методы, а не то, что предлагается сейчас.

Наталья Искра, эксперт по взаимоотношениям между ребенком и родителями, психолог:

— Как мне кажется, проблему опасности социальных сетей для детей в возрасте до 14 лет в целом такой закон не решит. Более того, это в какой-то мере будет и вредным. Ведь появятся дети, которые до 14 лет в соцсети не заходили, а потом они в один момент попадут в эту среду абсолютно неподготовленные. И наконец, никто не учитывает то, что в интернете и так полно неподобающей для детей информации, например про интимные отношения. Так надо весь интернет под возрастной замок закрывать. Более того, на эту тему проводились исследования, которые показали, что наиболее устойчивыми к зависимости от телевизора оказались именно те дети, в семьях которых он работал постоянно. Они намного лучше отделяли полезные программы от информационного шума, чем их сверстники, которым родители ограничивали просмотр телеэфира определенными передачами.

Мария Катюшкина, педагог:

— Как преподаватель, каждый день работающий с детьми, которым от 7 до 15 лет, я уверена, что их следует ограничивать во входе в социальные сети. Для не до конца сформировавшейся личности там полно всяких ужасов, на которые смотреть совершенно не нужно. По факту все, чем они там занимаются — обмениваются дурацкими картиночками и делятся о них мнениями. А это можно сделать и в классе, лично. Сейчас у каждого из них есть мессенджеры, Twitter, Instagram. И они толпами добавляются ко мне в друзья. И вот на что им на моих страничках смотреть? На тетенек с накачанными губами, в сексуальных позах, которые я периодически ставлю? На мой взгляд, им это совершенно не нужно. Дети должны быть детьми, и им необходимо детство, которое соцсети отбирают.

— Думаю, регулирование того, что делает ребенок в интернете, и в частности вс оциальных сетях, должно лежать не на государственных органах, а на самих родителях. Именно они должны смотреть за тем, какие сообщества посещает их чадо, что там пишет и с кем общается. А государственные запреты породят только отторжение. Особенно учитывая, что дети сегодня более подкованы в технологиях, чем их родители.

Игорь Полежаев, школьник:

— Я не думаю, что нужно каким-либо образом ограничивать школьников в пользовании социальными сетями. Многие думают, что там можно заниматься только дуракавалянием, однако это совершенно не так. Очень часто социальные сети используются для организации групп, где одноклассники помогают друг другу готовиться к контрольным, делятся опытом и другими полезными знаниями. К тому же в соцсетях новости подаются более простым и понятным языком, чем в телевизоре, газетах или журналах. Разумеется, опасных вещей там тоже хватает, но лучше один раз с этим столкнуться и получить пусть неприятный, но опыт. А государство со своей стороны как раз должно следить за тем, чтобы ничего по-настоящему опасного в социальных сетях не было. Ну и, разумеется, любой запрет, особенно такой серьезный, только подтолкнет любопытных. А уж способов, как достать родительский паспорт или придумать другой вариант доступа к соцсетям, найдется много.