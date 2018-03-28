Истории героев «Зимней вишни»

Сегодня в Кемерове прошли первые похороны жертв пожара в «Зимней вишне». Прощались, в том числе с учительницей английского и немецкого из 17-й гимназии Татьяной Дерсалией. На ее отпевание в Знаменском кафедральном соборе пришла вся гимназия. Татьяна, как и еще несколько человек, пыталась спасти из огня как можно больше людей.

Татьяне Дарсалии было 37 лет. В школе она преподавала иностранные языки и была завучем по воспитательной работе. В ТЦ «Зимняя вишня» она пришла в свой выходной вместе с дочерью.

Алина Морозова ученица 17-й гимназии, одиннадцатиклассника «В свой выходной, в воскресенье, пришла отдохнуть, посмотреть кино с ребенком и подругой. Они пошли на сеанс, и когда это все началось, она с ребенком пошла. Девочку она успела вывести на улицу и вернулась обратно помогать детям».

Удалось ли Татьяне спасти еще кого-то, на данный момент неизвестно. Выжил сам и успел спасти троих детей 17-летний кадет Дмитрий Полухин . Он вместе со всеми начал спускаться вниз, но увидел, как какая-то женщина плакала и кричала, что никуда не пойдет, потому что не может найти своих детей. Полухин спросил, где они. В ответ женщина, охваченная ужасом, просто махнула рукой в какую-то сторону, Дмитрий побежал искать. Дальнейший его рассказ выложен на YouTube-канале агентства «Спутник»:

«Видеть я не мог, потому что дым был очень густой и черный. Потом пошел в следующий бутик. Там услышал плач, стоны, крики какие-то детские. Забежал туда, в правом углу, на слух сориентировался, в правом углу были дети. Три ребенка: две девочки и мальчик. Я мальчика прицепил себе на талию, за штаны что ли, за ремень. Он держался за меня. Двух девочек взял за шивороты и начал их выносить оттуда к людям. Туда, где потом нас выводили».

Историю спасения мальчика, спрятавшегося в игровой комнате, сразу несколько СМИ рассказывают устами разных людей. Но суть одна: трехлетний мальчик в момент начала пожара находился в игоревой зоне, в клетке. Он испугался и забился в самый угол. Дедушка, который был с мальчиком, никак не мог до него добраться. На помощь пришла девушка-кассирша, которая вытащила мальчика из клетки, а дальше его унес то ли случайный посетитель, то ли отец.

Махмуд Художаев и Фарзон Салилов — охранник и администратор обувного магазина спасли около 50 человек. Мужчины оперативно организовали эвакуацию дезориентированных посетителей ТРЦ. Вот что они рассказали в интервью ВГТРК

— Я возле кассы стоял. Смотрю назад, а там люди бегают. У всех началась паника. Мы не стали паниковать, сразу всех людей из магазина стали эвакуировать. Смотрю, толпа начинает собираться, а я всех звал. Говорю: «Здесь вход. Все здесь проходите». Старались. Сколько смогли. До последнего, сколько человек проходило там. Потом уже смотрю, дым идет к нам. Уже дым начал спускаться.

— Второй этаж полностью потемнел, вытащили всех оттуда.

Тридцать детей с четвертого этажа вывел фотограф, аниматор по имени Евгений. Имея опыт общения с малышами, Евгений сумел быстро собрать детей в группу и организованно вывел их из горящего здания. В его реквизите оказался противогаз. Надев его, он вернулся, чтобы попробовать спасти кого-то еще, но никаких голосов уже не услышал. Свою фамилию журналистам Евгений попросил не называть.