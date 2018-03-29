«Мой ребёнок не говорит!»: монологи мам

Дарья, 36 лет: «Все до сих пор говорят, что это само пройдет»

У меня три мальчика: 10, 8 и 2 года. Проблемы с речью у среднего сына. Мы забили тревогу рано: поняли, что его речь сводится к двум словам «да» и «нет», а остальное проговаривает за него старший брат (который заговорил очень рано). В районной поликлинике считали, что мы перестраховываемся, поэтому мы стали наблюдаться в частном порядке.

Родственники всегда говорили (и до сих пор говорят!), что всё у него хорошо и само пройдет. Но я понимала, что бездействовать опасно.

До двух лет мы полностью обследовали сына — тогда никак отклонений и диагнозов не было. В три года уже начали самостоятельно посещать врачей и подключать медикаменты, массажи, а также логопеда два раза в неделю в специализированном саду детском саду. И, конечно, ежедневно занимались сами. В 4 года получили у заведующей поликлиники направление в Центр развития речи на Таганке. После диагностического курса нас приняли на постоянной основе. Три года мы там наблюдались и лечились, проходили обследования. У сына были различные занятия от 2-х до 7-ми раз в неделю: нейропсихолог, логопед, логоритмика, эгротерапия, массаж, лечебная физкультура, а также постоянное наблюдение специалистов.

В этом учебном году наш мальчик пошёл в первый класс, и со слов классного руководителя он ничем не отличается от других детей. Школа у нас самая простая с минимальной нагрузкой. Сын продолжает заниматься с логопедом, стоит на учёте у невролога, получает курсами препараты, проходит массажи и физкультуру по месту жительства в поликлинике.

Конечно, задержка не устранена полностью, но положительная динамика налицо, и результаты потрясающие, если сравнивать с исходными данными. Я уверена: нам помогла только слаженная работа специалистов, а с нашей стороны — полное доверие и ежедневные занятия с ребёнком. Пришлось посвятить всё своё свободное время развитию его речи, но оно того стоило.

Юлия, 35 лет: «Развитие речи пошло вспять — он просто замолчал»

У меня двое детей: 9 лет и 2 года. Проблемы были у старшего. В возрасте одной недели он сильно захлебнулся грудным молоком, была остановка дыхания, мы вызывали «скорую». Может, и это дало такие последствия. В полтора года сын сказал «мама», до двух лет ещё пару слов, а затем просто замолчал.

Когда малыш в 2 года 2 месяца пошёл в детский сад, было очень трудно. Все дети болтают, а мой —ни с кем не общается, сидит в уголке.

Как ни странно, моё волнение в тот момент никто не разделял. Свекровь говорила, что он маленький, и нечего паниковать. Психоневролог сказала, что это стресс, реакция на сад, и посоветовала продолжать ходить, чтобы мальчик привыкал к коллективу. Я почти год ждала, когда же пройдёт этот стресс, но сын так и не произнёс ни одного слова.

В 3 года мы пошли по врачам. Невролог отправила к психологу. Психолог в поликлинике задала два вопроса: «Как тебя зовут?» и «Сколько тебе лет?». Он промолчал, она поставила диагноз «мутизм речи». Были разные варианты у врачей вплоть до аутизма. Собрали комиссию.

Там оказался один нормальный врач-психиатр, который поиграл с ребёнком в «ку-ку» и сказал, что абсолютно нормальный пацан, просто задержка речи, и надо больше заниматься с ним.

С трех до четырех я усиленно водила сына на кружки (психолог, лепка), мы пропили курс ноотропов, занимались по книжкам дома, много проговаривали, снова штудировали «Репку» и «Колобка». Было трудно: я приходила с работы уставшая, но надо было брать в руки книги и заниматься. Речь вернулась к четырем годам, в пять он заговорил предложениями, в шесть резко подтянулся в развитии. В школу пошёл, как все. Сейчас ему девять, и всё нормально.

Я теперь думаю, что мой сын из тех детей, которым надо минимум до трех лет сидеть дома. Он очень ранимый и скромный.

Мария, 25 лет: «Отец довёл меня до слез, назвал ребёнка отсталым»

Моему сыночку 2 года 9 месяцев, и у него вроде бы есть небольшое отставание в речи. В районе года он сказал «мама», достаточно быстро начал говорить «па», «ба» и «де» (папа, бабушка, дедушка). Примерно в 2 года и 3-4 месяца стал произносить один слог из слова, на этом пока развитие и остановилось.

Я, честно говоря, особо не переживаю, потому что объективных причин может быть много. Беременность была с угрозой и повышенным тонусом, в середине срока на УЗИ обнаружили кисты в мозгу плода. Они не увеличивались, поэтому врачи панику разводить не стали, а после рождения с возрастом эти кисты почти пропали. Что касается наследственности, мы с мужем заговорили достаточно поздно: я после двух лет, муж — ближе к трем.

А вот муж в какой-то момент начал нервничать. Но всё перечеркнул рассказ знакомой, у которой сын тоже долго не начинал говорить, а потом у него обнаружили серьёзное психическое заболевание. Ещё и мой отец подлил масла в огонь: довёл меня до слёз, назвал ребёнка отсталым и порекомендовал лечиться. Он врач, но тактичность — это не про него.

В результате меня вынудили обратиться к неврологу. Врач для успокоения прописала курс лекарств, способствующих снижению возбудимости нервной системы и общему развитию малыша. По её словам, проблема была в том, что сынок возбудимый, а также в какой-то момент начал слишком часто имитировать звуки животных, предметов и явлений, и именно это затормозило развитие речи.

В данный момент мы проходим уже второй курс лечения медикаментами. Дома пытаемся учить стишки и песенки, побольше разговаривать с ребёнком и вытягивать из него хоть какие-то слова. После первого курса лечения эффект был налицо: сын хотя бы слоги начал произносить. К чему приведёт второй курс — ещё посмотрим.

Вообще я не считаю, что в нашем случае имеет место задержка. Ребёнок умеет выразить свои мысли и объяснить потребности. Конечно, если бы я не работала и сидела постоянно с ним, сейчас мы достигли бы больших результатов. Но это только предположение. Я думаю, что основной причиной является всё-таки склад ума. Ну просто мой сын не болтун!