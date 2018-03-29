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В Костроме провели инклюзивный чемпионат по настольным играм для детей с инвалидностью
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В Костроме провели инклюзивный чемпионат по настольным играм для детей с инвалидностью 

k1news.ru 46 минут назад
Фото: k1news.ru
Сегодня в Костроме состоялся первый инклюзивный чемпионат по настольным играм. Его провели сотрудники Романовского раебилитационного центра в ТРЦ «РИО», сообщают организаторы. Мероприятие началось с минуты молчания, которой участники почтили память жертв пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.
Настольные игры позволяют детям расширить круг общения.
Мы регулярно проводим мероприятия с использованием спортивных настольных игр в рамках фестивалей, на костромских городских праздниках, во время спартакиад для учащихся школ, для детей с ОВЗ, на форуме «Возможности рядом». При этом всегда и везде мы собираем аншлаг. И взрослым, и детям с инвалидностью и без, независимо от времени года, интересно наблюдать и играть в настольные спортивные игры, — рассказал директор Романовского центра Павел ЗАЙФИДИ.
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Настольные игры — это часть реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, они дарят им множество положительных эмоций.
Волонтерами на площадках стали дети из детского сада №69 и студенты КГУ. В саду №69 функционируют группы для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата, которые посещают дети с ДЦП и дети с синдромом Дауна.
Главная цель нашей работы с детьми с особыми образовательными потребностями — это, прежде всего, социализация и социальная реабилитация, вовлечение их в социальные отношения и социальную жизнь детского сада и за его пределами, в том числе, — считает старший воспитатель детского сада №69, методист Романовского реабилитационного Центра инвалидов Нона ЧЕРНОВА.
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